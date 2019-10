Pensioni, Quota 100 sotto tiro: tra abolizione totale e "ritocchino"

Pensioni, botta e risposta in seno al governo: sarà una settimana decisiva. "Quota 100 non si tocca". E' lapidaria la nota con cui il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo (M5s), fa chiarezza: "E' una misura sperimentale che scade nel 2021 e come tale va portata a termine senza fare modifiche". "Con i sindacati - sottolinea- mi sono impegnata espressamente ad avviare subito un confronto su come rendere il nostro sistema pensionistico più equo. Lo faremo e proprio per questo le cose restano come stanno". Il dibattito è però apertissimo. La necessità di trovare compensazioni per la manovra da 30 miliardi non permette ancora di escludere al cento per cento un intervento su Quota 100.

Quota 100, abolizione totale proposta dai renziani

Ma da dove nasce l'urgenza di rilasciare un comunicato del genere, per di più di domenica sera? E' la dimostrazione che le fibrillazioni non mancano sul fronte previdenziale. A proporre l'abolizione totale “a fronte del fatto che le risorse per la legge di bilancio 2020 non sono ancora del tutto definite", era stato il vicecapogruppo di Italia Viva alla Camera Luigi Marattin. "Perché? Perché si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni, perché spende risorse ingenti a carico dei giovani lavoratori. In sua sostituzione proponiamo di rendere strutturale l’Ape Social, in modo da consentire il prepensionamento a chi ha svolto lavori gravosi e usuranti, e non a tutti”, aveva aggiunto Marattin.

"Renzi propone l’abolizione totale di quota 100. È solo l’ultima follia del governo delle poltrone, che ha annunciato nuove tasse su gasolio, merendine e denaro contante mentre gli sbarchi aumentano e la politica estera non esiste. Non glielo permetteremo!", dice Matteo Salvini che aggiunge: "È ancora più importante essere in piazza a Roma, il 19 ottobre, per mandare l’avviso di sfratto a questi traditori sia dal governo dell’Umbria che da quello del Paese”.

E' durato poco più di 3 ore il vertice di maggioranza, cominciato ieri sera poco dopo le 22, per permettere alla maggioranza di governo di trovare un'intesa sulla manovra che questa sera dovrebbe essere all'esame del Consiglio dei Ministri. Il premier, Giuseppe Conte, e il ministro del'Economia, Roberto Gualtieri, si sono confrontati con i capi delegazione dei partiti di maggioranza, Dario Franceschini, Roberto Speranza e Teresa Bellanova. Assente il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per i pentastellati era presente Riccardo Fraccaro

Pensioni Opzione Donna: proroga nel 2020

Nel weekend è arrivata la conferma della proroga di "Opzione Donna" . Dal palco di Italia 5 Stelle lo ha assicurato pubblicamente la deputata del MoVimento 5 Stelle e Vicepresidente della Camera dei Deputati Maria Edera Spadoni nel suo discorso sul parco del grande evento del M5S a Napoli.

"Dopo l’inserimento nella scorsa manovra della proroga 'Opzione donna' che ha permesso alle donne di 58 anni se dipendenti, di 59 anni se autonome e con 35 anni di contributi, di andare in pensione anticipatamente, anche nella nota di aggiornamento al Def 2019, documento di Economia e Finanza, c’era un esplicito passaggio al suo rinnovo. Ora è certo: sarà presente anche nella prossima legge di bilancio" ha affermato la deputata.

Pensioni, i dubbi dei sindacati sulla rivalutazione

"I tavoli tecnici su previdenza e fisco non hanno ancora sortito risultati apprezzabili". Questa la posizione espressa dalla Uil sulla prossima Legge di Bilancio, invitando il Governo "che ha dimostrato sensibilità nel dialogo sociale" a tradurre "questo positivo atteggiamento in scelte coerenti e conseguenti". "Per i lavoratori dipendenti, occorre aumentare le risorse per la riduzione del cuneo fiscale e detassare gli aumenti contrattuali. Per i pensionati e gli anziani, ad oggi, non c'è riduzione delle tasse né rivalutazione delle pensioni né una legge quadro sulla non autosufficienza e su questi capitoli bisogna dare un segnale chiaro", evidenzia il sindacato.

"Così come negativa sarebbe la ventilata introduzione delle finestre per accedere al pensionamento. Insufficienti, infine, sono le risorse per il rinnovo dei contratti. Complessivamente, serve un significativo passo avanti, con risultati concreti e impegni precisi". Unica certezza: l'autunno caldo verso la manovra riserverà ancora molte sorprese.

Le due colonne portanti della prossima legge di bilancio saranno la sterilizzazione dell'Iva e il taglio del cuneo fiscale. Non un gioco da ragazzi, si tratta infatti di una manovra da quasi 30 miliardi di cui 7 dovrebbero arrivare dalla lotta all'evasione fiscale e 14 dalla flessibilità chiesta all'Ue ( maggior deficit). Tutto è ancora da definire.

Il "ritocchino" di Quota 100: che cosa cambierebbe

I tecnici del ministero riterrebbero in ogni caso utile un restyling di Quota 100 per recuperare risorse per le coperture della manovra. A molti osservatori appare sensata l'ipotesi di intervento da 5-600 milioni nel 2020 con una riduzione delle finestre d’uscita per Quota 100, ventilata nelle scorse ore anche dal quotidiano di Confindustria, il Sole 24 Ore.

L’obiettivo sarebbe quello di allungare i termini per la decorrenza delle nuove pensioni con 62 anni d’età e 38 di contribuzione senza modificare la configurazione di Quota. Sarebbe un ritocchino, una modifica soft: "salvaguardati" i lavoratori che maturano i requisiti pr Quota 100 nel 2019 e prevedono di uscire nel 2020 grazie alle finestre attuali, mentre per chi maturerà i requisiti per Quota 100 dal 1° gennaio 2020 la finestra dovrebbe allungarsi fino al 1° luglio per i lavoratori privati e fino al 1° ottobre per quelli pubblici. Numeri alla mano, si arriverebbe a una riduzione di spesa fino al 30% nel 2020, liberando così risorse utili per le compensazioni della manovra.

Cisl: "Quota 100 non va toccata"

"Quota 100 deve essere confermata. Senza modificare nulla e senza allungare le finestre, altrimenti chi ha già dato il preavviso di dimissioni che fa? E se l'azienda o la Pa non lo 'riprende'? Rimane senza stipendio e pensione per mesi in attesa?". Così in una nota il segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga responsabile della previdenza.

"Bisogna smetterla di giocare sulla pelle delle persone continuando a creare incertezza e sfiducia, affrontando seriamente le esigenze di flessibilità dei lavoratori italiani e in particolare delle donne, giovani, lavoratori gravosi e pensionati fin dalla legge di bilancio all'esame del Governo in queste ore".