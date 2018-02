In pensione con 41 anni di contributi, pubblicato il decreto: chi ne ha diritto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro che introduce di fatto quattro 4 nuove categorie di lavori gravosi. Come molti sapranno dal 1° gennaio 2018 le attività gravose sono infatti passate da 11 a 15: chi rientra nelle categoria elencate in fondo all’articolo ha la possibilità di accedere sia all’Ape Social (con 63 anni compiuti e 36 anni di contributi), che alla pensione anticipata con 41 anni di contributi a prescindere dall'età.

In quest’ultimo caso i beneficiari sono però solo coloro che hanno maturato almeno 12 mesi di contributi per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19° anno di età. Inoltre, per rientrare nei benefici, le mansioni gravose dovranno risultare svolte per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti il pensionamento.

Secondo il decreto attuativo firmato da Giuliano Poletti lo scorso 3 febbraio chi svolge un lavoro usurante è inoltre esentato dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni che dovrebbe scattare nel 2019. Queste particolari tipologie di lavoratori continueranno ad andare in pensione a 66 anni e sette mesi.

Le donne che vogliono far richiesta dell'anticipo pensionistico sociale ottengono uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni sui requisiti contributivi per accedere all'Ape sociale.

Ecco nel dettaglio le categorie di lavori gravosi pubblicate nel decreto in allegato alla Gazzetta Ufficiale.