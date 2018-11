Pensioni, il governo punta alla quota 41 (ma c'è più di un problema)

"L'obiettivo è arrivare a quota 41": lo dice con forza il ministro del lavoro Luigi Di Maio che nel giorno della "cena della pace" tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ribadisce che i fondamentali della manovra non si toccano, nonostante la bocciatura dell'Europa.

Di Maio ribadisce che l'obiettivo del Governo sulle pensioni dopo l'introduzione di quota 100 è di garantire il completo superamento della legge Fornero arrivando a garantire la possibilità di uscire dal lavoro dopo 41 anni di contributi.

"Oggi ci sono i soldi per iniziare da qui - spiega il vicepremier - ma un po' alla volta ci arriveremo a 'quota 41'"

La riforma annunciata dal governo dovrà essere adottata per decreto legge dopo l'approvazione della manovra di bilancio. Sì, esattamente quella bocciata dall'Europa e ciò complica le cose perché una eventuale procedura di infrazione complicherebbe i conti pubblici.

Quanto alle novità in arrivo, vi è la conferma della volontà di introdurre quota 100 con 38 anni di contributi e 62 di età, la reintroduzione delle finestre d'uscita mobile, un contributo di solidarietà per le pensioni più ricche.

Per applicare quota 100 come abbiamo più volte spiegato viene ipotizzato un meccanismo di finestra mobile di 3 mesi che fa in modo che dalla maturazione del requisito non si superano mai i tre mesi per andare in pensione. Per i dipendenti pubblici, oltre al meccanismo delle finestre viene introdotto anche un preavviso di 6 mesi che servirà agli uffici per gestire eventuali richieste massicce che potrebbero mettere in difficoltà il funzionamento stesso della macchina amministrativa.

Per le cosiddette pensioni d'oro potrebbe essere introdotto un contributo di solidarietà per 5 anni accompagnato dal raffreddamento dell'indicizzazione (qui i dettagli). Confermate per un anno l'Ape social e l'opzione donna.

Fin qui abbiamo ridefinito il progetto, ma come abbiamo visto c'è più di un problema di costi per il sistema previdenziale e qui inizia lo scontro con l'Europa.

Conte da Juncker: la cena della "pace"

Il premier Conte con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sono arrivati nella sede della Commissione europea a Bruxelles proprio per discutere della legge di Bilancio 2019 con i massimi rappresentanti dell'Unione Europea. Presenti all'incontro anche il vicepresidente della Commissione con delega all'Euro e alla Stabilità finanziaria, Valdis Dombrovskis, e il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici.

"Non litighiamo, siamo amici", ha detto il presidente del Consiglio Conte durante il saluto a Juncker.

Conte e Tria presenteranno un dossier sulla manovra finanziaria e dovrebbero chiedere tempi i più lunghi possibili per l'avvio della procedura di infrazione per debito eccessivo a cui l'Italia va incontro nei prossimi mesi, perché la legge di Bilancio viola in modo "particolarmente grave" le raccomandazioni europee sulla riduzione del disavanzo strutturale.

Che cosa cambierà dopo l'incontro

"Tria e Conte hanno fatto più che una apertura, la lettera che abbiamo mandato a Bruxelles non dice 'così o niente'. Dice, 'siamo pronti a toccare una serie di punti che non sono quelli fondamentali'. Lo dice Luigi Di Maio, vicepremier e capo politico del M5s, in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais.

Il vicepremier M5s spiega come delle possibili modifiche alla manovra durante l'iter parlamentare "nessuna potrà riguardare i punti cardine. Reddito di cittadinanza, 9 miliardi; legge sulle pensioni, 6.5 miliardi; truffati dalle banche, 1.5 miliardi; 1.2 miliardi per abbassare le tasse. I diritti non si toccano. Ma possiamo cercare nuovi ricavi". Ovvero, "non abbiamo ancora definito del tutto il taglio agli sprechi né attivato il piano di vendita degli immobili".