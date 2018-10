Pensioni, che fine ha fatto "Quota 41"?

Fino a quando la "manovra" non sarà approvata dal parlamento, pensioni e Quota 100 saranno un tema caldo. Ma che fine ha fatto "Quota 41"? Non sarà presente nella prossima Legge di Bilancio il principio secondo cui chi ha versato 41 anni di contributi può andare in pensione indipendentemente dall'età anagrafica. La strada scelta dal governo, in forme ancora da definire nei dettagli, sarà solo "Quota 100".

"Quota 41" era (e sarà forse in futuro) un'opzione a favore dei cosiddetti lavoratori "precoci", ovvero di coloro che hanno iniziato a lavorare molto precocemente. Da quando nel Def non si sono visti cenni di alcun tipo a "Quota 41", è parso chiaro che tutto era rinviato a data destinarsi su questo specifico punto. Nei giorni seguenti Matteo Salvini è stato chiaro: Quota 41 "non ci sarà già da quest'anno, non abbiamo la bacchetta magica: i tempi sono per l'anno prossimo, abbiamo 5 anni davanti".

Quota 41, ultime notizie

Dieci giorni fa poi Luigi Di Maio ha incontrato rappresentanti della "quota 41": il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, alla presenza delle Parlamentari della commissione Lavoro, Nunzia Catalfo, Maria Assunta Matrisciano, Maria Pallini e Jessica Costanzo, al ministero ha parlato a lungo con "le associazioni che rappresentano i lavoratori lasciati senza tutele dalla riforma Fornero con una lunga storia contributiva". Sono state ascoltate le istanze e le difficoltà di tanti lavoratori che nonostante i 41 anni (o più) di contributi versati, non possono ancora andare in pensione con l'attuale legge che regola il sistema previdenziale. E' stato dato mandato ai tecnici del ministero "di lavorare ad una soluzione da portare in legge di bilancio partendo anche da un'ipotesi di sterilizzazione dell'aspettativa di vita", ma tempi certi allo stato attuale delle cose non ce ne sono.

"Il 2019 sarà l'anno per risolvere questo problema" ha detto il capo politico del M5s. Tutto rinviato. Ma al momento tutto può essere considerato pura teoria: infatti non è possibile escludere che Quota 41 possa essere trasformata in Quota 42 (o Quota 41... e mezzo: ossia la possibilità di andare in pensione a prescindere dall'età con 41 o 42 anni di contributi). Se ne saprà di più solo nei prossimi mesi.