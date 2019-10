Lo scalone pensionistico offerto da Quota 100 ha una data di scadenza definitiva, ovvero il 2021. "La misura - come spiega il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico - deve concludersi nel triennio".

Secondo le ultime stime dell'istituto di previdenza ad andare in pensione in anticipo grazie a Quota 100 saranno meno di duecentomila persone, molte meno delle 300mila ipotizzate al momento della stesura del decretone che ha istituito il prepensionamento.

"Ad oggi - spiega Tridico - sono 180mila gli italiani che usufruiscono del prepensionamento".

"Questo dimostra che le stime sono prudenti, e che chi diceva che sarebbe costato 15-20 miliardi faceva stime tendenziose. Così risparmiamo un miliardo, siamo contenti".

L'addio a quota 100 tuttavia nasconde una vera e propria beffa per gli esclusi. Alla fine del 2021, terminata la sperimentazione, per gli esclusi ci sarà il rischio concreto di un aumento secco di 5 o 6 anni dei requisiti di pensionamento.

Se a conti fatti, come vi spiegavamo in questo articolo, la riforma delle pensioni non è servita a garantire quella "staffetta generazionale" auspicata da Lega e Movimento 5 Stelle, chi maturerà i requisiti dal 2022 dovrà attendere cinque o sei anni aggiuntivi di contributi per accedere alla pensione.

Il Sole 24 Ore fa un esempio su un caso concreto e paradossale, simulando la situazione di due lavoratori che hanno lavorato 38 anni nella stessa azienda. Il primo è nato nel dicembre del 1959 e il secondo nel gennaio del 1960: il primo andrà in pensione se lo vorrà a 62 anni, mentre il secondo dovrà optare tra un pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi nel 2026 o il pensionamento di vecchiaia con 67 anni e nove mesi, addirittura nel 2029. L'uscita dalla sperimentazione triennale di quota 100, insomma, non sarà indolore. Alcuni correttivi sono indispensabili.