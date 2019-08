Pensioni, piccolo ritardo per l'assegno di settembre

Pensioni, a settembre ci sarà da aspettare qualche ora in più per ricevere l'assegno. Nulla di clamoroso, intendiamoci: il pagamento slitta di un solo giorno, per "banali" motivi di calendario. Con la circolare numero 122 del 2018, l'Inps ha reso note tutte le date di pagamento delle pensioni per l'anno in corso. E sulla linea di quanto successo nel 2018, anche nel nuovo anno le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese. Ma cosa succede per gli assegni delle pensioni di settembre? Il piccolo ritardo è dovuto al fatto che l'1 settembre è domenica, per cui la data di pagamento delle pensioni in questo mese slitterà al 2 settembre (primo giorno bancabile del mese che sta per cominciare).

Pensioni, il pagamento dell'assegno di settembre slitta di un giorno

A settembre, dunque, lunedì 2 sarà il primo giorno di pagamento delle pensioni sia per chi ritira l'assegno agli uffici postali, sia per chi si avvale degli istituti di credito (banche). Poste italiane informa che i titolari di un conto Bancoposta e di un libretto di risparmio e in possesso della carta Postamat oppure della carta Libretto hanno comunque la possibilità di prelevare fino a 600 euro al giorno anche domenica 1° settembre, utilizzando uno degli sportelli Postamat disponibili nelle città italiane.

Pensioni 2019, le date di pagamento in banca e alle Poste

Ecco, in sintesi, il calendario degli ultimi mesi del 2019 con i giorni in cui verranno corrisposti i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili (Inps) e le rendite vitalizie (Inail).

Data di pagamento pensioni settembre 2019:

Lunedì 2 settembre 2019, il 1° giorno bancabile per Poste italiane ed istituti di credito (banche).

Data di pagamento pensioni ottobre 2019:

Martedì 1 ottobre 2019, il 1° giorno bancabile per Poste italiane ed istituti di credito (banche).

Date di pagamento pensioni novembre 2019:

Sabato 2 novembre 2019, il 1° giorno bancabile per Poste italiane;

Lunedì 4 novembre 2019, il 1° bancabile per gli istituti di credito (banche).

Data di pagamento pensioni dicembre 2019: