L'Italia spende troppo in pensioni: i consigli da 'brivido' dell'Fmi

Per le pensioni l'Italia spende ancora tanto, anzi troppo, nonostante le varie riforme attuate dagli ultimi governi, come la tanto criticata Legge Fornero.

Secondo una ricerca del Fondo Monetario Internazionale, la spesa pensionistica italiana equivale al 16% del Pil ed è la seconda più alta in Europa dopo la Grecia.

Il “working paper” pubblicato sul sito della Fmi è stato redatto da Michael Andrle, Shafik Hebous, Alvar Kangur e Mehdi Raissi ed è intitolato “Italy: toward a growth-friendly fiscal reform”.

Nello studio vengono messe in evidenza quali sono le aree del sistema pensionistico italiano in cui si potrebbe agire per ridurre le spese e risparmiare.

Le soluzioni

Tra le diverse ipotesi avanzate nella ricerca del Fondo Monetario Internazionale c'è la possibilità di eliminare la quattordicesima e di ridurre la tredicesima, che però dovranno essere sostituite con delle misure alternative contro la povertà. Inoltre potrebbe essere utile ricalcolare l'importo delle 'vecchie' pensioni, ottenendo una somma meno 'generosa'.

Un'altra proposta messa sul tavolo è quella di porre un limite di età per il coniuge vedovo e limitare ogni pagamento ad altri che non siano il coniuge vedovo o l'orfano. C'e' poi l'introduzione di un limite di età per il coniuge vedovo e limitare ogni pagamento ad altri che non siano il coniuge vedovo o l'orfano. Altre soluzioni sponsorizzate dall'Fmi riguardano la possibilità di eliminare i benefici nel calcolo della pensioni delle madri lavoratrici, spostando le agevolazioni nell’ambito della spesa sociale.