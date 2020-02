Pensioni, tagli sull'assegno per chi lascia prima? Come stanno le cose

"Dopo Quota 100 saranno necessari degli interventi garantendo l'equilibrio della finanza pubblica" e tuttavia, parlando di pensioni, "dobbiamo ridurre gli annunci, rimboccarci le maniche e lavorar e insieme". Lo dice Roberto Gualtieri, ministro dell'economia, a 'Omnibus' su La7. La riforma del sistema previdenziale è in questi giorni oggetto di un serrato confronto tra governo e sindacati. L'esecutivo preferisce non parlare di numeri, ma nelle ultime settimane le indiscrezioni su veri o presunti piani per il dopo-Quota 100 non sono mancate.

A cominciare da "Quota 102" (64+38) con il ricalcolo contributivo dell'assegno anche per i contributi versati prima del 1996. Secondo i sindacati con questo sistema gli assegni potrebbero subire tagli anche del 30%. Per questo di calcolo interamente contributivo Cgil, Cisl e Uil non vogliono sentire parlare.

Un'altra ipotesi è quella avanzata su 'Repubblica' dal sottosegretario al lavoro Francesca Puglisi (Pd): via dal lavoro a 64 anni con 35 di contributi, ma senza ricalcolo contributivo. La proposta prevede inoltre una sorta di "bonus" per le mamme a cui verrebbe assegnato un "anno extra di contributi per ogni figlio, senza limiti di figli".

Pensioni, l'ultima ipotesi: il 2% in meno per ogni anno di anticipo

Secondo diversi quotidiani allo studio ci sarebbe anche un'altra possibilità, emersa negli ultimi giorni: mantentere l’età pensionabile ferma a 67 anni, ma dando la possibilità di anticipare l’uscita anche di tre anni a chi può contare dai 36 ai 38 anni di contributi versati.

Per ogni anno di anticipo la decurtazione dell’importo finale sarebbe del 2% fino quindi a un massimo del 6%. Con una pensione da 2000 euro netti, per fare un esempio, si arriverebbe a 1.780,00 euro.

I sindacati per ora non si schiodano dalla loro richieste: uscita dal lavoro a 62 anni e nessun taglio sugli assegni. Ma si tratta di una pretesa del tutto irrealistica se pensiamo che quota 100 viene smantellata proprio perché ritenuta troppo esosa e a lungo andare insostenibile per le casse pubbliche. Detta in altri termini, con le risorse a disposizione non sembra possibile andare in pensione in anticipo senza penalizzazioni. Staremo a vedere.