Pensioni e tasse, sarà un autunno caldo: Italia unico Paese del G7 in cui lʼeconomia rallenta

L'Italia è l'unico Paese del G7 ad aver registrato un rallentamento della crescita nel secondo trimestre dell'anno. A sottolinearlo è l'Ocse nel rapporto sugli ultimi dati sul Pil. Solo pochi giorni fa Moody's ha tagliato le stime sul pil italiano dall'1,5% all'1,2% per quest'anno e dall'1,2% all'1,1% per il 2019. Tra aprile e giugno 2018 la crescita dei Paesi del G7 è stata in media dello 0,6% contro lo 0,5% del primo trimestre. Stati Uniti a parte dove l'economia è letteralmente voltata con un picco di +2,8%, in Europa l'economia è rimasta in salute mentre l'Italia ha mostrato chiari sintomi di disagio con stime di crescita inferiori alle attese.

Per i prossimi mesi si prospetta un autunno caldo: le agenzie di rating hanno già puntato i riflettori mentre la Commissione Europea si è già espressa con una forte chiusura rispetto a concessioni-extra sui conti pubblici italiani la cui tenuta è messa a rischio da un programma di governo da più parti ritenuto come troppo oneroso. Per il ministro dell'Economia Giovanni Tria il giorno del giudizio si terrà con la presentazione della Nota di aggiornamento al Def: nel documento che dovrà essere pronto entro il 27 settembre saranno contenute le previsioni di crescita entro le quali costruire la Legge di Bilancio attesa al varo del Consiglio dei Ministri entro metà ottobre.

Le tappe: a Settembre il Def, il Bilancio ad Ottobre

Il Governo alla spasmodica ricerca di risorse per un programma che si prospetta di larga spesa pubblica ragiona ad una riedizione della voluntary disclosure per regolarizzare il contante custodito all'estero, una sorta di nuovo scudo fiscale di tremontiana memoria.

In particolare si torna a ragionare sulla possibilità di regolarizzare il contante custodito nelle banche estere, aspetto questo che era stato depennato dalle ultime edizioni del 'condono': allo studio l'ipotesi di introdurre un'aliquota forfettaria volta a regolarizzare il cash e i versamenti bancari che non possono essere giustificati come reddito.

Pensioni, reddito di cittadinanza e Flat tax

L'agenzia di rating Fitch che al momento ha fissato il rating al livello BBB mentre Moody's pubblicherà il giudizio sul rating sovrano arriverà a fine ottobre. Cruciali le stime dei conti economici trimestrali (aprile-giugno) che l'Istat pubblicherà venerdì 31 agosto e la Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana per il mese di agosto del 7 settembre. Previsioni che saranno alla base del consueto confronto sulla congiuntura economica e sui conti di Tria con i colleghi europei all'Ecofin informale del 7 e 8 settembre a Vienna.

E l'Iva? Servono 12 miliardi per disinnescare le clausole di salvaguardia

Ma cosa dobbiamo aspettarci dunque in merito agli annunci di inizio mandato? Intanto nel menù della Legge di Bilancio oltre che alla Flat tax, al reddito di cittadinanza e al ritocco alle pensioni, potrebbe approdare il nodo del piano per la messa in sicurezza di infrastrutture, tornato alla ribalta dopo la tragedia di Genova.

Al vaglio per il 'pacchetto lavoro' della Finanziaria anche l'ipotesi di un alleggerimento del cuneo fiscale sui contratti stabili nelle imprese 4.0 di almeno 5 punti (costo circa un miliardo di euro). Interventi quelli sul costo del lavoro ben visti da Ue e Ocse ma a fronte di coperture strutturali e certe.