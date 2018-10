Pensioni, nuova tegola sulla Quota 100

Chi pagherà il costo della Quota 100? Che la contro-riforma delle pensioni potesse creare un buco nei conti pubblici è cosa abbastanza risaputa. Ma secondo il presidente dell'Inps Tito Boeri quel buco potrebbe trasformarsi presto in una voragine. Una voragine da cento miliardi di euro. E a pagarne il prezzo saranno le generazioni future.

In un'audizione alla Commissione Lavoro della Camera, il presidente dell'Inps boccia senza appello la riforma partorita dal governo gialloverde. Non è la prima volta, certo, ma le stime dell'ente previdenziale sono destinate come sempre a far discutere.

Pensioni, un buco da 100 miliardi

Se le misure del governo dovessero trovare attuazione, spiega Boeri, il debito pensionistico sarà destinato inevitabilmente a crescere. "Uscite consentite con un minimo di 38 anni di contributi e 62 di età oppure abolendo l'indicizzazione della speranza di vita dei requisiti contributivi minimi per la pensione anticipata, a tutte le età portano ad un incremento dell'ordine di 100 miliardi del debito pensionistico destinato a gravare sulle generazioni future e, già nel 2021 a un incremento ulteriore, oltre la famosa gobba, di circa 1 punto di Pil della spesa pensionistica".

Il rischi di introdurre quota 100 per il pensionamento anticipato è dunque quello "di minare alle basi la solidità del nostro sistema pensionistico", taglia corto il presidente dell'Inps. "E' un'operazione che fa aumentare la spesa pensionistica mentre riduce in modo consistente i contributi previdenziali anche nel caso ci fosse davvero, come auspicato dal governo, una sostituzione uno a uno tra chi esce e chi entra nel mercato del lavoro".

"Donne penalizzate dalla riforma delle pensioni"

Secondo Boeri, inoltre, se si mettono insieme il taglio sulle pensioni d'oro, quota 100 e il mancato adeguamento delle speranze di vita "il profilo distributivo che ne emerge è a totale vantaggio degli uomini con un reddito medio alto e impiegati nel settore pubblico. Le donne sarebbero invece penalizzate fortemente e si vedrebbero tradite 2 volte".

La riforma delle pensioni sarà "a tempo"?

Le parole di Boeri sembrano dunque avallare una tesi già sostenuti da molti economisti ed esperti di previdenza (tra cui Elsa Fornero): e cioè che la così detta Quota 100 e il blocco dei requisiti relativi alla speranza di vita, a lungo andare non siano sostenibili per la casse dello Stato. Presto o tardi bisognerà rimettere mano al sistema con una nuova riforma delle pensioni. Su La7 l'ex ministro Elsa Fornero ha ad esempio affermato che "abbassare l'età in cui si va in pensione porta consensi ma non è sostenibile nel lungo periodo. Se lo faranno, prima o poi richiederà delle correzioni'.

Del resto è stato lo stesso ministro dell'Economia Giovanni Tria ad ammettere, in audizione sulla nota di aggiornamento al Def, che il sistema pensionistico attuale "garantisce la stabilità finanziaria di lungo periodo ma, nel breve, frena il fisiologico turnover con i giovani che restano fuori e gli anziani che non possono uscire". E dunque con la legge di bilancio arriverà una "temporanea ridefinizione delle condizioni per il pensionamento, la creazione di finestre specifiche" che permetteranno al mercato del lavoro di "stare al passo con i processi tecnologici e di accelerare il rinnovamento".

Secondo l’esponente Pd Marco Leonardi, ex consigliere economico della presidenza del consiglio, la traduzione delle parole di Tria è la seguente: "Per legge una riforma delle pensioni deve essere finanziata almeno per 10anni, purtroppo soldi di extra deficit bastano al massimo per 2-3 anni". Un’opinione di parte, certo, ma condivisa anche da molti economisti.

Il sistema è destinato a implodere?

L'ottava edizione del Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione della Fondazione Leone Moressa offre in questo senso un utile documento perché si concentra sull'invecchiamento demografico in corso in Italia e sui cambiamenti in atto. Secondo lo studio il problema reale per la sostenibilità economica del paese è che a diminuire sarà la popolazione dai 15 ai 64 anni che nei prossimi 30 anni subirà una contrazione di 7 milioni di unità, mentre la popolazione con almeno 65 anni aumenterà di 6 milioni. Chi pagherà le pensioni agli anziani se le persone in età di lavoro saranno sempre meno?

Mantenendo lo stesso livello occupazionale del 2017 gli occupati diminuirebbero di quasi 4 milioni, mentre aumenterebbero i pensionati arrivando allo stesso numero degli occupati.

Nei giorni scorsi del resto anche altre istituzioni hanno messo in guardia il governo sui rischi di una nuova riforma delle pensioni, da Bankitalia al Fondo monetario internazionale. Già oggi, secondo un rapporto dell'Ocse datato 2017, l’Italia è infatti seconda per percentuale di cittadini over 65 ogni 100 persone in età da lavoro. E se le persone che lavorano diminuiscono, l’intero sistema rischia di andare in bancarotta.

A che età si può andare in pensione oggi