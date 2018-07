Pensioni, ora i sindacati scendono in piazza: così sarà riformata la legge Fornero

'Pensioni: adesso risposte concrete'' è il titolo dell'iniziativa della Cgil che si terrà martedì 10 luglio a Roma. I lavori avranno inizio con la relazione del segretario confederale, Roberto Ghiselli mentre le conclusioni saranno affidate al segretario generale, Susanna Camusso. All'iniziativa, dove parteciperanno delegati e quadri della Cgil, sono stati invitati, oltre a Cisl e Uil, i Presidenti, gli Uffici di presidenza e i capigruppo delle commissioni Lavoro di Camera e Senato.

''In una fase così delicata - sostiene la Cgil - il tema della previdenza assume una rilevanza particolare. Per questo motivo, in coerenza con l'iniziativa avviata dal sindacato nella precedente legislatura, anche in questa fase chiediamo ai nostri interlocutori di affrontare il tema di una vera riforma previdenziale, che superi strutturalmente l'impianto complessivo della Legge Fornero, sulla base della Piattaforma sindacale unitaria: ''Riformare le pensioni dare lavoro ai giovani'', che rimane per noi la proposta su cui confrontarci''.

Come spiegavamo in questo articolo, il governo gialloverde sta vagliando l’ipotesi di una riforma con la possibilità di introdurre fin dal 2019 una quota 100 che consenta ai lavoratori di andare in pensione al raggiungimento dei 64 anni di età con 36 anni di contributi. Solo dal 2020, invece, dovrebbe essere estesa a tutti la quota 41, lo strumento con il quale si potrà andare in pensione indipendentemente dall’età anagrafica al raggiungimento di 41 anni di contributi.

Ma in attesa della riforma delle pensioni promessa dal governo M5s-Lega, i requisiti per la pensione subiranno una variazione al rialzo a partire dal 1° gennaio 2019.

I requisiti per la pensione - stabilito dalla Legge Fornero - subiranno una variazione al rialzo per l’adeguamento con le aspettative di vita rilevate dall’INPS, aumentate di 5 mesi. Questo adeguamento porterà ad un innalzamento dei requisiti previdenziali per tutti i trattamenti oggi a disposizione per smettere di lavorare.

Intanto il governo va dritto sulla sua strada secondo il contratto stipulato tra M5s e Lega. Dopo il Decreto Dignità approvato dal Governo su proposta dal ministro del lavoro Luigi Di Maio, si torna a parlare della riforma fiscale.

"La flat tax "non si rinvia", la questione "non è se farla ma come farla" valutando "un cronoprogramma per un'applicazione progressiva" della cosiddetta tassa 'piatta' - spiega il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione alla Camera.

"Non mi piace concentrarmi sulla critica dei precedenti governi, ma se c'è stato un crollo degli investimenti pubblici le cause possono essere varie, ma certamente non è un fatto di natura, come non è un fatto di natura la degenerazione della spesa corrente e questo ha già posto problemi nella mia capacità contrattuale in Europa".

"Quando si chiede per anni flessibilità per investimenti pubblici e poi si fa il contrario è chiaro che bisogna dimostrare una svolta per avere maggiore capacità contrattuale".