Pensioni, l'ultimo scontro sulla Fornero: "Se non si può abolire, una ragione ci sarà..."

Elsa Fornero si dice preoccupata di un esecutivo a guida Salvini. Il tema è ovviamente - e ancora una volta - la riforma delle pensioni che porta il suo nome e che il leader della Lega dice di voler abolire.

Parlando a Circo Massimo, su Radio Capital, l’ex ministro del lavoro non riserva certo parole al miele nei confronti dell’ex segretario della Lega, né poteva essere altrimenti visti i ripetuti attacchi da parte leghista di cui è stata oggetto negli ultimi mesi. Il punto, prima ancora che politico, è personale: "Salvini diceva in campagna elettorale di voler 'abolire la Fornero' e non la 'riforma Fornero' e questo – sottolinea la l’ex ministro - già dà l'idea del suo livello. Ora dice che ci vuole tempo. Vada a spiegarlo a chi ha promesso di cancellare la riforma Fornero. Se non si può fare, una ragione ci sarà...".

I dubbi sui conti pubblici

Insomma, se da un lato, "da cittadina", la Fornero si dice preoccupata di un futuro governo con Salvini nel ruolo di premier, dall’altra parte confida che lo Stato dei conti pubblici induca il leader della Lega a più miti consigli. Come dire: non importa chi siederà a Palazzo Chigi, se poi i soldi per rimettere mano alle pensioni non ci sono.

Ma a proposito della sua contestatissima legge sulle pensioni, Elsa Fornero dice altre cose interessanti: Per l’ex ministro, "invece di usare la riforma per scannarsi e scannare me, bastava monitorarla e non trasformarla in strumento di propaganda politica". Del resto, sottolinea Elsa Fornero, l’ultima campagna elettorale "è stata una grande fiera delle illusioni".

Solo due giorni fa su Twitter, Matteo Salvini ha comunque ribadito che le pensioni sono e restano il primo punto del prossimo governo (sempre che ovviamente veda la luce, eventualità molto remota sic stanti bus rebus). "Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità. – le parole del segretario della Lega - Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per fare, per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano rispetto, altro che governi col Pd!".

Pensioni, quanto costa abolire la Fornero

Insomma, lo scontro sulle pensioni continua. Da parte sua – come è stato più volte sottolineato su queste pagine - la Lega non ha mai presentato un piano di coperture credibile. Secondo diverse stime, abolire tout court la legge costerebbe dai 15 ai 20 miliardi l’anno: sostanzialmente il costo di una intera manovra finanziaria - e neanche tanto leggera, visto lo Stato delle finanze pubbliche - verrebbe dirottato solo sulle pensioni.

Secondo il Presidente dell’Inps Boeri, la proposta della Lega "cioè tornare a quota 100, quindi la somma dei requisiti anagrafici e contributivi, oppure di permettere il pensionamento con 41 anni di contributi, quindi senza ripristinare le finestre”, potrebbe costare “circa 90 miliardi in termini di debito pensionistico aggiuntivo".

Pensioni, ultime news: la replica di Fedriga

La Lega però insiste. La replica alle parole di Elsa Fornero arriva per bocca del neo governatore del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga, anche lui ospite di Circo Massimo su Radio Capital: "Non può che renderci contenti la sua preoccupazione, partiamo da presupposti lontanissimi, lei è l'artefice di una riforma dannosa e noi orgogliosamente la facciamo preoccupare".

Fornero, l’affondo contro Lega e 5 Stelle

Solo qualche giorno fa, intervenendo ad Agorà, su Rai Tre, l’ex ministro del Lavoro aveva lanciato un altro affondo ai partiti anti establishment e in particolar modo ai 5 Stelle che, a suo dire,"prima insultano poi vogliono il dialogo" (con il Pd, si intende). Lega e M5S, del resto, "hanno seminato tanto odio e risentimento. E questo lascia sempre delle conseguenze negative".