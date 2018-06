Pensioni, rischio assegni più bassi con la quota 100

Sulle pensioni la coperta rischia di essere corta. Il combinato disposto di quota 100 e sistema contributivo potrebbe avere come spiacevole conseguenza per i pensionati quella di dover "pagare" gli anni di lavoro in meno con un assegno più basso.

Si tratta ovviamente di un’ipotesi che va presa con il beneficio d’inventario, dal momento che il governo non ha ancora illustrato nel dettaglio cosa prevede la proposta di “superamento” della legge Fornero. La possibilità però è senza dubbio reale.

Giorni fa era stato l’economista Alessandro De Nicola (Adam Smith Society) a mettere in guardia i pensionati. "Se si va in pensione a 65 anni con 35 anni di contributi e si applica il sistema contributivo, attenzione: la pensione sarà bassina", aveva detto De Nicola (qui sotto il video del suo intervento a Omnibus).

Ieri il Corriere della Sera è tornato sull’argomento pubblicando in esclusiva una simulazione realizzata da Progetica, società indipendente di consulenza in educazione e pianificazione finanziaria e previdenziale. Secondo i conti fatti da Progetica, un ragazzo che oggi inizia a lavorare a vent’anni con la riforma targata M5s-Lega andrà in pensione cinque anni e mezzo prima, ma il suo assegno previdenziale subirà un taglio del 16%. La situazione migliora per chi è più avanti con gli anni: per chi ha 40 o 50 anni il sacrificio economico sarà infatti molto meno importate. Tutti i dettagli nell’articolo del Corriere della Sera.

