Pensioni, Di Maio annuncia: "Basta privilegi per i sindacalisti"

Il vicepremier ha spiegato come si siano registrati "aumenti anomali". Il governo vuole eliminare ogni privilegio, spiega il ministro pentastellato in Senato: "Questo vale anche per le pensioni dei sindacalisti e nulla osta a metterci mano"