Pensioni, ipotesi Quota 100 per le aziende in crisi: e si torna a parlare di Quota 41

C'è grande attesa sul fronte pensioni. Introdurre la "Quota 100" di cui tanto si parla in queste settimane per superare la Fornero non è affatto semplice: i soldi, le coperture non sono sufficienti. In ogni caso il governo accelera sulla riforma e studia un piano con un minimo di 64 anni di età e almeno 36 anni di contributi per lasciare il mondo del lavoro. E si torna a parlare di "Quota 41".

Pensioni, dove trovare le coperture

"I punti salienti del nostro programma, reddito di cittadinanza incluso, valgono a regime una spesa annua intorno ai 75 miliardi. Il Movimento 5 Stelle può arrivare a coprirli senza dover fare i salti mortali. Anzi". Il programma elettorale del M5s presentato a gennaio scorso in vista delle politiche, in effetti indicava in modo piuttosto puntuale le coperture per finanziare i 20 punti del programma di governo. Erano tre le macro aree dove trovare le risorse. La prima del valore di circa 30 miliardi l'anno a regime dalla spending review. La seconda area di intervento le tax expenditures per altri 40 miliardi di euro. La terza area era una riflessione "politico-economica" su 10-15 miliardi di maggiore deficit annuo che comunque partendo da una base programmatica dell'1,6% nel 2018 "ci terrebbe ancora abbondatemente sotto il vetusto e stupido parametro del 3%".

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, il programma indicava che il finanziamento iniziale sarebbe arrivato da 5 miliardi di euro dalle agevolazioni e 2,5 miliardi dai tagli agli sprechi. Sul capitolo pensioni, il programma prevedeva il superamento della Fornero introducendo flessibilità in uscita intorno a quota 100, 41 anni per i precoci. Costo dell'intervento indicato 7,5-8 miliardi annui ai quali si aggiungono 3 miliardi l'anno per il blocco graduale dell'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita. La copertura verrebbe dalla spending per 4 miliardi e dal capitolo tax expenditures sul lavoro per 6,5 miliardi (disponibili fino a 10 miliardi l'anno).

Quota 100 senza penalità

Si lavora contestualmente per assicurare l’uscita anticipata dei lavoratori delle aziende in crisi con lo strumento “Quota 100”. Per la platea di occupati tra i 62 e 64 anni, i tecnici del governo stanno studiando come prevedere in manovra un ritiro anticipato, senza penalizzazioni. Lo scrive oggi il Sole 24 Ore. I problemi però non mancano, soprattutto per quel che riguarda l'assegno. Il divario rispetto all’assegno pensionistico che il lavoratore avrebbe maturato uscendo con i requisiti per la pensione di vecchiaia potrebbe essere volontariamente colmato dalle aziende che, a fronte di un’incentivazione fiscale, potranno versare i contributi ai fondi interprofessionali per un massimo di 5 anni; potrebbe essere a tale scopo creata una gestione ad hoc presso Fondimpresa.

Si torna a parlare di Quota 41

Nel 2019 ci vogliono 43 anni e 3 mesi di contributi per accedere alla pensione anticipata secondo l'attuale normativa. Ma si torna a parlare anche di "Quota 41". La riforma delle pensioni "dovrebbe prima di tutto consentire l’accesso alla quiescenza per quanti hanno già 40-41 anni di contributi versati, ovvero i lavoratori precoci" scrivono sul gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti. Infatti la Quota 100 allo studio sarebbe inutile per chi ha iniziato a lavorare a 15 anni se verrà fissato un paletto di età anagrafica minima a, ad esempio, 62 o più anni. In tanti chiedono che si lavori e si trovi una soluzione anche in ottica "Quota 41", in modo che si possa riconoscere il diritto alla pensione a chi ha ben più di quattro decenni di contributi versati, indipendentemente dall’età anagrafica. Sotto traccia, si continua a lavorare anche in questa direzione. Entro una manciata di giorni tutti i nodi verranno al pettine.