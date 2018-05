Pensioni, l'obiettivo è arrivare a quota 100: "Così smontiamo la Legge Fornero"

"Con i Cinque Stelle si ragiona in maniera corretta, abbiamo trovato un punto di incontro su come smontare la Fornero". Lo dice Matteo Salvini, in diretta Facebook, parlando dei punti di programma da condividere con il M5S a cui si sta lavorando al tavolo tecnico. "Entro oggi dovremmo chiudere" assicura il leader del Carroccio.

Pensioni, ultime notizie

"Siamo contenti se potremo raggiungere l'obiettivo di arrivare a quota 100" per mandare la gente in pensione, dice Salvini. Che, a proposito dello spread in salita, sottolinea: "I giochini della finanza non ci spaventano".

Siamo al lavoro su "Fornero, riduzione tasse, autonomia, difesa agricoltura e confini, senza miracoli" assicura il leader del Carroccio.

Addio Legge Fornero?

Il fatto che in tutte le dichiarazioni dei due "leader" del prossimo governo (a prescindere da chi sarà il premier), Salvini e Di Maio, il tema del superamento della Legge Fornero sia sempre presentato come una priorità, lascia intendere che sarà probabilmente il primo gravoso banco di prova dell'esecutivo legastellato.

Cosa vuol dire quota 100

Movimento 5 stelle e Lega puntano sul tarare il momento dell'uscita dal lavoro sulla quota 100, ovvere il valore determinato dalla somma dell'età anagrafica e anzianità contributiva. Resta da sciogliere però il rebus su come declinare l'asticella per accedere alla quota 100 definendo quel minimo di età e contribuzione necessaria per centrare la combinazione richiesta (es. 60 anni e 40 anni di contributi, 62 anni e 38 anni di contributi, 64 anni e 36 anni di contributi). Salvini ha spiegato che l'accordo Lega-M5s è a un passo anche su questo tema.