Pensioni, confermata la soglia dei 67 anni: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Fino a dicembre 2022 il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia resterà lo stesso in vigore oggi, vale a dire 67 anni di età. Nel decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale si legge infatti che "a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (…) non sono ulteriormente incrementati". La soglia dei 67 anni è stata confermata sulla base della speranza di vita accertata a consuntivo dall'Istat. Il limite dei 67 anni resta valido anche per accedere all'assegno sociale. A partire dal 2023 invece il requisito potrebbe aumentare di tre mesi, ma se ne riparlerà a tempo debito.

Le alternative alla pensione di vecchiaia

Non tutti ovviamente dovranno aspettare i fatidici 67 anni per lasciare il lavoro. Le opzioni sul tavolo sono molte: da quota 100, destinata a chi ha almeno 62 anni e 38 anni di contributi, all’APE sociale senza dimenticare il beneficio per i lavoratori precoci e opzione donna (qui tutti i dettagli).

Il pensionamento alla variazione della speranza di vita è stato inoltre congelato fino al 2026 per i pensionamenti anticipati con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e dieci mesi per le donne) a prescindere dall'età.

Pensioni, sindacati in piazza

Intanto domani i pensionati scenderanno di nuovo in piazza a Roma, questa volta al Circo Massimo. La manifestazione è stata organizzata da Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil per chiedere al governo di migliorare la manovra, prendendo in considerazione i bisogni e le istanze dei pensionati che rappresentano oltre un quarto del Paese. Secondo i sindacati l’esecutivo non è stato infatti capace di adottare quelle decisioni necessarie per rispondere alle richieste dei sindacati sulla rivalutazione delle pensioni, per una legge sulla non autosufficienza e per un fisco più equo per i pensionati.