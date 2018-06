Vitalizi e pensioni: ecco quanto ci costa l'altra previdenza

Quanto costano i vitalizi elargiti a ex parlamentari, consiglieri regionali, membri della Corte Costituzionale e di altre categorie "privilegiate"? Secondo il rapporto annuale elaborato da Itinerari Previdenziali, la spesa totale nel 2016 è stata di 1.346,8 milioni di euro, in aumento di 292 milioni rispetto al 2015.

Analizzando la spesa nel dettaglio, spicca il dato riferito alla Regione Sicilia che gestisce un fondo di previdenza sostitutivo per i propri dipendenti.

Ebbene: la Regione Sicilia stacca per i suoi ex dipendenti (parliamo di personale) quasi 17mila assegni per un importo complessivo di 626 milioni di euro e una pensione media di 37.320 euro l’anno. Ben più bassa la spesa sostenuta per il personale di Camera e Senato. I vitalizi di deputati e senatori superano i 200 milioni di euro. Circa 130 milioni per i vitalizi diretti e di reversibilità ai deputati e 62 milioni per i senatori. Come mostra chiaramente l’immagine in basso, la spesa per le pensioni dei dipendenti è nettamente superiore a quella sostenuta per pagare i vitalizi degli ex parlamentari.

(Immagine Itinerari Previdenziali)

La pensione media degli ex deputati supera i 73mila euro l’ano. 67mila per i senatori, oltre 56mila euro per il personale dei due rami del Parlamento.

Quanto ci costano i vitalizi dei giudici costituzionali

I vitalizi dei giudici costituzionali mostrano gli importi maggiori con una media di 199mila euro l’anno ma si tratta di 22 trattamenti ai quali sommare i 12 di reversibilità con un importo medio di 81mila euro l’anno.

E le Regioni?

Per quanto riguarda i vitalizi diretti e indiretti erogati dalle Regioni, in cima alla classifica c’è la Sardegna, con una spesa totale di oltre 17 milioni di euro l’anno, seguita dalla Puglia con 15 milioni e l’importo medio più elevato, ogni vitalizio di ex consiglieri stacca un assegno da 77mila euro l’anno. Al Sud gli importi medi più elevati, 59mila euro in Sicilia (stessa cifra per il Lazio), 57mila in sardegna e 55mila in Calabria.

(Immagine Itinerari Previdenziali)