Dalla teoria alla pratica: perché fare un Master Eni

Con il Politecnico di Milano, Eni progetta un percorso di eccellenza in grado di integrare le conoscenze accademiche con il know how aziendale per formare giovani che guidino il futuro dell’innovazione tecnologica, pronti per le sfide aziendali di domani.

Master di II livello in Energy Innovation - II edizione

La struttura del Master

Il Master Energy Innovation è promosso da Eni in partnership con il Politecnico di Milano, con la volontà di formare risorse con una visione ampia e trasversale sulle aree del business Eni, in grado di presidiare temi tecnologici di frontiera, vera chiave di successo per affrontare le sfide future nel settore energetico. Il Master si propone, inoltre, di sviluppare competenze di carattere gestionale, le cosiddette «soft skills», necessarie per operare in un contesto sfidante e in continua evoluzione, ed integrarle con quelle prettamente tecnico-scientifiche dell’area Oil&Gas e con quelle delle nuove fonti energetiche, quali ad esempio: economia circolare, energie rinnovabili, chimica verde, valorizzazione delle biomasse, smart materials, big data e digitalizzazione.

Il programma di formazione, strutturato in ottica learning by doing, prevede 9 mesi di lezioni in aula presso il Politecnico di Milano, caratterizzate dall’integrazione di docenze universitarie e aziendali, case study, seminari di manager ed esperti Eni e 3 mesi di project work/lavoro presso le sedi Eni. Tutte le lezioni, in linea con il contesto internazionale in cui l'azienda opera, sono tenute in inglese. Il piano didattico prevede un totale di 60 CFU.

Retribuzione e supporti aziendali

Le risorse selezionate saranno inserite con un contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (Apprendistato di 3° livello) della durata di 12 mesi. Per l’intera durata del Master (12 mesi) è prevista una retribuzione di 1.000 euro lordi mensili per partecipanti di nazionalità italiana e di 1.300 euro lordi mensili per partecipanti di nazionalità non italiana. La tassa di immatricolazione al Master verrà versata, per ogni partecipante, direttamente da Eni al Politecnico di Milano.

Award: agli apprendisti che conseguiranno il Master con una votazione degli esami media uguale o superiore a 27/30, sarà riconosciuto un incentivo economico di 2.500 euro lordi all’atto dell’assunzione in Eni dopo il Master.

Destinatari

Il Master si rivolge a laureati di 2^ livello in Fisica, Chimica, Chimica industriale, Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria Chimica, Ingegneria Energetica, Ingegneria Fisica, Ingegneria Matematica, Ingegneria dei Materiali, Ingegneria Meccanica con una votazione non inferiore a 100/110 o equivalente per titolo estero e che non abbiano compiuto 29 anni al 31 dicembre 2019. Al termine del percorso, gli apprendisti conseguono il diploma di Master di II livello in Energy Innovation del Politecnico di Milano.

Master di II livello in Energy Engineering and Operations - XVII edizione

In collaborazione con il Politecnico di Torino, Eni forma i giovani professionisti del settore Energia per dotarli di competenze immediatamente spendibili nelle realtà aziendali.

La struttura del Master

Il Master Energy Engineering and Operations è promosso da Eni in partnership con il Politecnico di Torino, con la volontà di offrire una formazione di eccellenza, ritagliata sul nostro business e direttamente spendibile nelle realtà operative. I contenuti del Master sono stati progettati con lo scopo di trasferire agli studenti una visione a 360° del mondo dell’Oil&Gas, con un focus sul settore Upstream e sull’Energy Transition.



Il programma di formazione, strutturato in ottica learning by doing, prevede 9 mesi di lezioni in aula presso il Politecnico di Torino, caratterizzate dall’integrazione di docenze universitarie e aziendali, case study, seminari di manager ed esperti Eni e 3 mesi di project work/lavoro presso le sedi operative Eni di San Donato Milanese. Dopo un primo periodo di formazione comune, i partecipanti saranno suddivisi in due differenti specializzazioni, Reservoir&Drilling e Production&Logistics. Tutte le lezioni, in linea con il contesto internazionale in cui l’azienda opera, sono tenute in inglese.

Retribuzione e supporti aziendali

Le risorse selezionate saranno inserite con un contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (Apprendistato di 3° livello) della durata di 12 mesi.

Per l’intera durata del Master (12 mesi) è prevista una retribuzione di 1.000 euro lordi mensili per partecipanti di nazionalità italiana e di 1.300 euro lordi mensili per partecipanti di nazionalità non italiana. La tassa di immatricolazione al Master verrà versata, per ogni studente, direttamente da Eni al Politecnico di Torino.

Award: agli apprendisti che conseguiranno il Master con una votazione media degli esami uguale o superiore a 27/30, sarà riconosciuto un incentivo economico di € 2.500 lordi all’atto dell’assunzione in Eni dopo il Master.

Destinatari

Il Master si rivolge a laureati di 2^ livello in Fisica, Ingegneria del Petrolio, Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, Ingegneria Chimica, Ingegneria Civile, Ingegneria Energetica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, Modellistica Matematico-Fisica per l'Ingegneria, Ingegneria Navale, Scienza e Ingegneria dei Materiali, Scienze Geologiche, Scienze Geofisiche, Scienze e Tecnologie Geologiche, con una votazione non inferiore a 100/110 o equivalente per titolo estero e che non abbiano compiuto 29 anni al 31 dicembre 2019.

Sono inoltre necessarie specifiche certificazioni di lingua inglese. Per approfondire i requisiti si rimanda al bando di concorso in fondo a questa pagina. Al termine del percorso gli apprendisti conseguono il diploma di Master di II livello in Energy Engineering and Operations del Politecnico di Torino.

Geoscience for Energy - Eni Master School – I edizione

Il settore energetico sta affrontando un’importante fase di transizione che porterà all’apertura verso forme di energia alternative e nuovi modelli di business. In questo contesto, Eni è stata riconosciuta come azienda leader nel settore dell’Esplorazione basato soprattutto su attività di exploration&production più sostenibili e su un crescente utilizzo del gas.

La struttura del Master

Questo Master punta a formare professionisti dell’area Esplorazione capaci di affrontare sfide complesse grazie all’acquisizione di competenze trasversali e di una visione d’avanguardia del settore energetico e, in particolare, del business Eni, sempre più orientato a un approccio con forti contenuti digitali e a modelli di energia sostenibile e low carbon. Il conseguimento del Master permetterà agli studenti di acquisire alte competenze tecniche e una solida conoscenza degli strumenti tecnologici e digitali che caratterizzano questo settore in Eni. I partecipanti, una volta concluso il percorso di studi, saranno in grado di applicare le conoscenze acquisite fin dal loro ingresso in azienda, con una significativa riduzione dei tempi di formazione interna.

Il team di docenti, formato da accademici provenienti dal panorama internazionale e da esperti Eni, garantirà il trasferimento di un ampio bagaglio di conoscenze tecniche e manageriali, anche attraverso la condivisione di case study concreti.

Il Master avrà inizio il 20 gennaio 2020 presso la sede di Eni Corporate University a San Donato Milanese, si svolgerà interamente in lingua inglese e avrà una durata di 11 mesi.

Supporti aziendali

I partecipanti riceveranno una borsa di studio di 1.000 € mensili lordi se di nazionalità italiana e 1.300 € mensili lordi se di nazionalità non italiana, per l’intero periodo di formazione (11 mesi). Non è previsto il pagamento della quota di iscrizione al Master.

Destinatari

Il percorso si rivolge a laureati magistrali in Scienze e Tecnologie Geologiche, Scienze Geofisiche, Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e Territorio, Scienze Chimiche, Scienze Statistiche, Ingegneria Civile, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Modellistica Matematico-Fisica per l’ingegneria, Scienze della Natura, Matematica e Fisica, con una votazione non inferiore a 100/110 che non abbiamo compiuto 28 anni al 31/12/2019.

Master di II livello MEDEA (Management ed Economia dell’Energia e dell’Ambiente) - LXIII edizione

Il MEDEA è organizzato dalla Scuola Enrico Mattei, fondata nel 1957 dal primo Presidente dell’Eni, Enrico Mattei. Giunto al suo 63° anno accademico, il Master rappresenta un mix raro di tradizione e innovazione, energia e ambiente, management ed economia. All’interno di un contesto con elevato tasso di internazionalità, gli studenti sono esposti a una didattica fortemente orientata all’operatività e basata su lezioni, case study, esercitazioni con utilizzo di software, business game, debate, project work in collaborazione con società Eni e conferenze. Lo staff accademico è costituito da un team interno, da docenti delle principali università italiane ed estere, da manager ed esperti di Eni e di altri organismi del settore energetico-ambientale. I corsi favoriscono il contatto con le realtà industriali di Eni anche attraverso una serie di visite a impianti industriali di particolare interesse.

La struttura del Master

Tenuto in lingua inglese, il Master MEDEA dura un anno accademico (da settembre a giugno) e si articola su due indirizzi: Global Energy e Managing Technical Assets. L’indirizzo “Global Energy” approfondisce le problematiche gestionali di imprese operanti nel settore energia e ambiente e si rivolge, in linea di principio, a neo-laureati provenienti da facoltà economico-aziendali e da ingegneria gestionale, e a coloro che già svolgono un’attività professionale nelle imprese energetiche e ambientali. Questo indirizzo fornisce le conoscenze necessarie per comprendere i problemi e le complessità della gestione aziendale. Al termine del Master, l’allievo ha approfondito, in particolare, gli ambiti del controllo di gestione e dell’attività finanziaria. Inoltre, è in grado di elaborare piani di sviluppo del business aziendale e dialogare con tutte le funzioni aziendali, con i diversi esperti esterni, con gli operatori del mercato e con la Pubblica Amministrazione. L’indirizzo “Managing Technical Assets” approfondisce, in chiave economica, le conoscenze necessarie per operare all’interno dell’impresa energetica, in particolare in aree tecniche e operative. Per la considerevole focalizzazione sugli aspetti tecnico-operativi, questo corso è rivolto agli allievi non italiani già in possesso di qualche anno di esperienza lavorativa nell’industria energetica.

Supporti aziendali

I partecipanti sono esenti dal pagamento della tassa di iscrizione al Master (25.000 €), riceveranno inoltre una borsa di studio di 1.000 € mensili lordi se di nazionalità italiana e 1.300 € mensili lordi se di nazionalità non italiana, per l’intero periodo di formazione. Per l’Anno Accademico 2019-2020 sono previste borse di studio a favore dei seguenti paesi: Algeria, Angola, Cipro, Congo, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Ghana, Indonesia, Italia, Kazakhistan, Libia, Messico, Tunisia, Turkmenistan, Vietnam.

Destinatari

Il Master si rivolge a laureati italiani di 2^ livello in Economia e Ingegneria con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente per titolo estero e che non abbiano compiuto 28 anni al 31 dicembre 2019. Per i candidati non italiani si richiede di norma il possesso di diploma di laurea (dalla seconda classe superiore in su o equivalente) conseguito, presso un’università riconosciuta, nelle facoltà di economia, finanza, economia aziendale, management, ingegneria, matematica, fisica, chimica, geologia, statistica, e il non aver compiuto i 32 anni al 31 dicembre 2019.