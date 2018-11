Pernigotti resta in Italia? La crisi dell'azienda di Novi Ligure sul tavolo di Di Maio

Pernigotti intende restare in Italia e ha già avviato colloqui con realtà italiane del settore dolciario con l'obiettivo di affidare la produzione. A precisarlo una nota della stessa societa dolciaria in cui si legge: "in riferimento alle notizie pubblicate sulla società a seguito dell'annuncio della chiusura delle sole attività dello stabilimento di Novi Ligure, è intenzione dell'azienda dare corso all'esternalizzazione delle proprie attività produttive unicamente presso il territorio nazionale".

"Come già ribadito anche in sede di confronto con le parti sociali, nel rispetto della storicità del brand Pernigotti e con l'obiettivo di mantenere la qualità distintiva dei propri prodotti - prosegue la nota- la società sta procedendo all'individuazione di partner industriali in Italia, a cui affidare la produzione, coerentemente anche con l'obiettivo di cercare di ricollocare il maggior numero possibile di dipendenti coinvolti presso aziende operanti nel medesimo settore o terzisti".

"A tal fine l'azienda sta già dialogando con alcune importanti realtà italiane del settore dolciario", conclude la nota.

Pernigotti, tavolo di crisi al Mise il 15 novembre

Il caso Pernigotti approda al Ministero dello Sviluppo Economico che oggi ha annunciato di voler aprire il tavolo di crisi il prossimo 15 novembre, convocando dunque azienda e sindacati. Al centro la discussione della situazione produttiva e occupazionale della società acquistata nel 2013 dalla famiglia turca Toksoz che ha comunicato nei giorni scorsi ai sindacati la chiusura dell'azienda di Novi Ligure che occupa complessivamente circa 180 lavoratori, tra diretti e interinali.