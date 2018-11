Cioccolato 'amaro': perché la Pernigotti sta per chiudere

Un altro pezzo di Italia che rischia di scomparire. La lista delle aziende italiane a cui abbiamo dovuto dire addio si allunga con un altro nome: anche la Pernigotti sta per chiudere. Il gruppo turco Toksöz, che nell'aprile del 2013 comprò il marchio dalla famiglia Averna, ha deciso di chiudere le saracinesche della fabbrica di Novi Ligure, in provincia di Alessandria. I proprietari hanno manifestato la loro intenzione di mantenere in Italia soltanto la rete marketing per le vendite, mentre la produzione dovrebbe essere spostata totalmente in Turchia, mantenendo però il marchio Pernigotti.

Una mossa che ovviamente si ripercuote sui dipendenti dello stabilimento, circa 200, di cui 100 rischiano il posto di lavoro. Un film già visto, che negli ultimi mesi si è riproposto in maniera quasi sistematica. Embraco, Melegatti, Beakert, Magneti Marelli, Hag: aziende diverse, settori diversi e problemi diversi, ma con un unico comune denominatore, la chiusura dell'azienda e il licenziamento di chi con quel lavoro manda avanti una famiglia. L'ennesimo colpo 'gobbo' al made in Italy, come confermato anche da Ivana Galli, segretaria generale Flai Cgil: “Siamo al fianco dei lavoratori Pernigotti e con loro stiamo intraprendendo tutte le iniziative volte a contrastare questa scelta scellerata. Assistiamo a proprietà straniere che prima comprano e poi licenziano e chiudono, mantenendo però la proprietà del marchio, come in questo caso un marchio prestigioso, e vanno a produrre all'estero. Ancora una volta sull'altare del mercato si sacrificano i lavoratori e la qualità dei nostri prodotti”.

I motivi della chiusura

Per capire meglio quali siano le cause di questa chiusura abbiamo chiesto chiarimenti a Marco Malpassi della Flai Cgil Alessandria, che sta seguendo da vicino il caso: “Alla base della scelta di Toksöz ci sono i risultati negativi dell'azienda, che negli ultimi 5 anni ha perso circa 50 milioni di euro di fatturato”. Una crisi che quindi non nasce oggi, ma che non era mai stata palesata dalla proprietà: I turchi avevano già trovato una situazione critica trattandosi di un'azienda di ricorrenza", con una produzione legata per lo più a Pasqua e Natale. Ma da parte loro non sono mai arrivati gli investimenti promessi, a parte qualcosa nel marketing”. E così, a pagare il prezzo più alto sono sempre i lavoratori.

Gli scenari futuri

Amareggiati e rassegnati, i lavoratori di Novi Ligure hanno subìto questa doccia fredda, ma i sindacati si sono già messi all'opera per cercare delle soluzioni, come spiegato da Malpassi: “L'azienda ci ha chiuso la porta in faccia e ha proposto un anno di Cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, per poi procedere con l'invio delle lettere di licenziamento. Il nostro obiettivo è quello di ottenere una Cassa integrazione straordinaria per crisi così da permetterci di avere qualche prospettiva in più per trovare un acquirente o altre soluzioni per rilanciare l'azienda”.

Il circolo vizioso della delocalizzazione

La notizia della chiusura di Pernigotti, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha provocato anche l'indignazione del presidente della Coldiretti Ettore Prandini: “E' il risultato del circolo vizioso della delocalizzazione che inizia con l'acquisizione di marchi storici del Made in Italy, continua con lo spostamento all'estero delle fonti di approvvigionamento della materia prima agricola e si conclude con la chiusura degli stabilimenti con effetti sull'occupazione e sull'economia nazionale dal campo alla tavola”. “L'Italia deve difendere il proprio patrimonio agroalimentare – ha sottolineato Prandini - tre marchi storici del Made in Italy alimentare su quattro sono finiti in mani straniere”.

Capone (Ugl): “La produzione deve restare in Italia”

Un appello a cui si è accodato anche il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone: “Cento persone rischiano di perdere il posto di lavoro a causa della delocalizzazione dell'azienda Pernigotti che già nel 2013 fu acquistata dal gruppo turco Toksoz. L'Italia continua a strizzare, così, l'occhiolino all'estero smembrando parte del proprio made in Italy a discapito di intere famiglie che dovranno fare i conti con i licenziamenti”. La speranza di Capone è che la politica si metta in moto per dare manforte a questi lavoratori: “Auspico che il Governo proceda con un piano adeguato di ammortizzatori sociali per i tanti dipendenti al centro di questa delicata operazione industriale. Basta con le delocalizzazioni facili che minano il tessuto imprenditoriale del Paese e creano disoccupazione. Serve un piano industriale serio che non guardi solo ai bilanci aziendali, ma preservi la dignità dei lavoratori”.

Comunità pronta alla mobilitazione

Stamattina ha avuto luogo l'incontro al Comune di Novi Ligure tra il sindaco Rocchino Muliere e i sindacati che stanno seguendo la delicata vicenda dei lavoratori della Pernigotti. Una riunione mostrata nelle immagini diffuse su Facebook da Radio Gold. La comunità ha manifestato la solidarietà nei confronti dei 100 lavoratori che rischiano il pasto, dicendosi pronta alla mobilitazione per fermare la chiusura dello stabilimento. Nel frattempo sono state avviate le procedure per ottenere un tavoo al Mise dove poter discutere la decisione presa dalla proprietà.

La storia di Pernigotti

Nel corso degli ultimi anni ci siamo ormai abituati a vedere marchi del made in Italy volare all'estero. Una lunga serie di addii che tolgono, un pezzetto alla volta, tasselli di storia italiana. Difficile non indignarsi quando si deve dire addio ad un'azienda come la Pernigotti, nata nel 1860 con l'apertura a Novi Ligure, dove nel giro di poco tempo è diventata una delle drogheria più rinomate di tutto il Piemonte. Fondata da Stefano Pernigotti, l'azienda si tramutò presto in un punto di riferimento per tutta la zona. Un successo continuato nel tempo, tanto che nel 1882 la Pernigotti venne insignita con l’onorificenza dello Stemma Reale che la accredita ufficialmente come fornitore della Real Casa. Quando nel 1914, con l'inizio della Prima guerra mondiale, venne proibito l'uso di zucchero nella preparazione di prodotti dolciari, Paolo Pernigotti ebbe una incredibile intuizione: modificare la ricetta del torrone sostituendo lo zucchero con del miele concentrato, ottenendo quindi un prodotto di consistenza e gusto unici al mondo. Ma la vera svolta per l'azienda arrivò nel 1927, quando iniziò la produzione del dolce che poi sarebbe diventato uno dei dolci simbolo della Pernigotti: il Gianduiotto. Negli anni successivi le innovazioni non sono certo mancate: nuovi prodotti come il Cremino, le Pepitas e il Nocciolato, hanno permesso alla Pernigotti di diventare negli anni '70 una delle aziende del settore del cioccolato più conosciute ed apprezzate. Una storia fatta di successi e soddisfazioni che adesso rischia di avere un epilogo 'amaro'.