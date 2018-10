L'Italia è il Paese europeo con più persone a rischio povertà

Nel 2017 il 22,5% della popolazione europea, pari a 112,9 milioni le persone, era rischio poverà o esclusione sociale. Rispetto al 2008, quando il numero di persone a rischio povertà si attestava a 116,07 milioni, si tratta di un calo di 3,15 milioni.

Italia fanalino di coda

In Italia invece, il Paese fanalino di coda nell'Ue, la situazione è peggiorata: nel 2017 le persone a rischio povertà o esclusione sociale erano 17,407 milioni, in forte crescita rispetto a 15,082 milioni nel 2008 (+2,3 milioni). Si tratta del 28,9% della popolazione italiana contro 25,5% nel 2008. E' quanto emerge da un rapporto dell'Eurostat diffuso in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della povertà.

La classifica europea

Nel 2017 tra gli Stati membri dell'Ue il tasso di rischio povertà o esclusione sociale è aumentato in 10 Stati membri. Gli aumenti più forti sono stati registrati in Grecia (da 28,1% della popolazione a rischio nel 2008 a 34,8% nel 2017, ossia +6,7 punti percentuali), in Italia (+3,4 punti), in Spagna (+2,8 punti), nei Paesi Bassi (+2,1 punti), a Cipro (+1,9 punti) e in Estonia (+1,6 punti). Al contrario il calo più forte si è registrato in Polonia (-11 punti), in Romania (-8,5 punti), in Lettonia (-6 punti) e in Bulgaria (-5,9 punti).

Nel 2017 oltre un terzo della popolazione era minacciata di povertà o di esclusione sociale in 3 Stati membri: in Bulgaria (38,9% della popolazione), in Romania (35,7%) e in Grecia (34,8%). Il tasso più basso di persone a rischio povertà si registra in Repubblica Ceca (12,2%), in Finlandia (15,7%), in Slovacchia (16,3%), nei Paesi Bassi (17%), in Slovenia e in Francia (17,1%) e in Danimarca (17,2%).

La tabella Eurostat: persone a rischio povertà o esclusione social nell'Ue - dati 2008/2017