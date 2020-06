Il piano Colao: il rilancio con stop alle tasse e rinegoziazione degli affitti

Il comitato di esperti in materia Economica e Sociale, guidato da Vittorio Colao, ha consegnato alla Presidenza del Consiglio il rapporto finale sul lavoro effettuato dalla data del suo insediamento lo scorso 10 aprile. Al Comitato era stato chiesto di suggerire visione, strategia e iniziative atte a facilitare e rafforzare la fase di rilancio post Covid19. Il precedente rapporto si era invece concentrato sulla metodologia da seguire e le condizioni da realizzare per le riaperture produttive avvenute nel mese di maggio.

Il rapporto, che verrà illustrato nei prossimi giorni, propone obiettivi generali e sei ambiti fondamentali per il rilancio (Imprese e Lavoro; Infrastrutture e Ambiente; Turismo, Arte e Cultura; Pubblica Amministrazione; Istruzione, Ricerca e Competenze; Individui e Famiglie) e articola iniziative per ciascuno di questi".

Il Piano Colao: ecco le "Iniziative per il rilancio" per il prossimo biennio

Escludere il 'contagio Covid-19' dalla responsabilità penale del datore di lavoro per le imprese non sanitarie e neutralizzare fiscalmente, in modo temporaneo, il costo di interventi organizzativi, ad esempio la turnazione, gli straordinari, conseguenti all'adozione dei protocolli di sicurezza e al recupero della produzione perduta per il fermo, per non penalizzare la competitività dell'impresa e i redditi dei lavoratori.

È' questo uno dei suggerimenti contenuto nel rapporto di oltre 50 pagine che contiene oltre un centinaio di schede di lavoro suddiviso in 6 capitoli (Imprese e Lavoro; Infrastrutture e Ambiente; Turismo, Arte e Cultura; Pubblica Amministrazione; Istruzione, Ricerca e Competenze; Individui e Famiglie) e che suggerisce interventi a 3, 6 e 12 mesi.

Tra le altre norme si legge la proposta di consentire (in deroga temporanea a Decreto Dignità) il rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza almeno per tutto il 2020. Ma anche le compensazioni fiscali e il rinvio dei pagamenti delle tasse.

Per quanto riguarda gli affitti il rapporto suggerisce di prevedere per legge la ripartizione del rischio tra locatore e conduttore "nella forma di presunzione o, in alternativa, incentivazione (tramite riduzione di IMU e TARI) della rinegoziazione dei canoni commerciali e dei finanziamenti correlati (ad es. mutui ipotecari)".

Per incoraggiare i pagamenti elettronici e l'emersione del nero si prevedono sanzioni per gli esercizi commerciali e servizi privi di POS o con POS non funzionante.

Tra le proposte per la famiglia si sostiene un piano nazionale per lo sviluppo di nidi pubblici e privati (0-3 anni) per la maggioranza dei bambini "per migliorare la conciliazione dei tempi di vita, sostenere il desiderio di maternità e paternità e diminuire le disuguaglianze tra bambini".