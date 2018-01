Come organizzare i ponti nel 2018 (e stare a casa 27 giorni)

È vero, ve lo avevamo già detto: il 2018 non sarà un anno particolarmente fortunato per chi vuole passare qualche giorno in più a casa approfittando di ponti e feste. Molte festività cadranno nel fine week end, altre nel bel mezzo della settimana: una congiunzione non proprio favorevole se sperate in un bel ponte per fare un po’ di ferie extra. Qualche esempio? Epifania, Festa della Repubblica e Immacolata Concezione cadranno di sabato, giorno non lavorativo per tanti italiani.

Ma non disperate: la situazione non è poi così negativa come potrebbe sembrare in un primo momento. Con un po’ di organizzazione (e confidando nella generosità dei vostri datori di lavoro) anche nel 2018 non sarà difficile concedersi una mini-vacanza sfruttando al massimo i giorni di ferie a disposizione. Diamo un’occhiata rapida al calendario e facciamo un po’ di conti.

Ponti e feste 2018, come pianificare le vacanze

Dal momento che per l’Epifania non c’è speranza, il primo periodo utile per poter pianificare un bel ponte lungo è quello a cavallo tra la festa del 25 aprile (mercoledì) e il primo maggio (martedì). Con tre giorni di ferie è possibile stare a casa una settimana. Stesso discorso per Ferragosto (mercoledì): ai pochi che dovranno lavorare sotto la canicola d’agosto, il calendario offre la possibilità di un doppio ponte: con due giorni di ferie ne avrete cinque di riposo (dall’11 al 15, o dal 15 al 19).

E che dire della festa di Ognissanti? Il primo novembre è un giovedì, per cui basta un solo giorno di permesso per godere di un bel ponte di quattro giorni. E poi ovviamente ci sono le feste di Natale che quest’anno cade di martedì. Bastano quattro giorni di ferie (24, 27, 28 e 31 dicembre) per ottenerne undici di ozio. In tutto facendo i conti 10 giorni di ferie possono diventarne 27 di riposo. Ok, vi abbiamo convinto. Non vi resta che parlarne al vostro capo.

Ponti del 2018, il calendario dei giorni festivi

1 gennaio 2018, Capodanno: lunedì

6 gennaio, Epifania: sabato

1 aprile, Pasqua: domenica

2 aprile, Pasquetta: lunedì

25 aprile, Festa della Liberazione: mercoledì

1 maggio, Festa dei Lavoratori: martedì

2 giugno, Festa della Repubblica: sabato

29 giugno, San Pietro e Paolo, patroni di Roma: venerdì

15 agosto, Ferragosto: mercoledì

1 novembre, Ognissanti: giovedì

7 dicembre, sant’Ambrogio, patrono di Milano: venerdì

8 dicembre, Immacolata Concezione: sabato

25 dicembre, Natale 2018: martedì

26 dicembre, Santo Stefano: mercoledì

31 dicembre, San Silvestro: lunedì