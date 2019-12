Banche, la protesta delle "vittime" della Popolare Bari

Nel video di Natale Cassano la protesta di un centinaio di azionisti ed investitori della banca Popolare di Bari.

Sempre più evidente come la Popolare di Bari sia stata affossata da crediti concessi senza adeguati controlli. La Banca d’Italia in una nota informativa scrive che dagli accertamenti svolti nel 2016 non sono emerse "significative evidenze di operazioni baciate" ovvero acquisto di azioni e obbligazioni della banca con finanziamenti erogati dallo stesso istituto.

Tuttavia dal dossier inviato alla Consob nel gennaio 2017 emerge che il finanziamento del capitale con soldi della banca – prassi che porta a sovrastimare il capitale e dunque la solidità dell’istituto – si è verificato in decine di casi, sia in occasione degli aumenti di capitale del 2014 (300 milioni) e 2015 (30 milioni) sia per operazioni sul mercato secondario.

Dai controlli emergere un totale di 14,5 milioni di azioni della banca comprate “utilizzando linee di credito concesse dalla stessa banca emittente".

Alla Popolare di Bari, ricorda Bankitalia, fanno capo poco meno di 600mila clienti, tra cui oltre 100mila aziende. I depositi ammontano a 8 miliardi di euro, di cui 4,5 miliardi garantiti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi perché inferiori ai 100mila euro. In caso di una liquidazione “le ricadute del dissesto sarebbero assai rilevanti, sia sul tessuto economico sia sul risparmio locale”.