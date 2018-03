La Gobbi Frattini offre lavoro: “70 posti, mandateci il curriculum”

“Portateci il curriculum, abbiamo bisogno di personale”: è l'appello di Andrea Gobbi Frattini, titolare insieme al fratello Delfino dell'azienda bresciana Gobbi Frattini, leader del settore avicolo in Italia. Tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2018 aprieà un nuovo stabilimento Desenzano del Garda, nella zona artigianale di Rivoltella, con la nuova struttura che, almeno all'inizio, offrirà bisogno di circa 70 posti di lavoro, che potrebbero aumentare dopo agli annunciati ampliamenti futuri.

La Gobbi Frattini è un'azienda ancora a gestione familiare, fondata più di 80 anni fa, nel 1936, e con un fatturato da circa 80 milioni di euro. Quello sulle rive del Garda è un investimento milionario: lo stabilimento, situato tra Sirmione e San Martino, è ben visibile dalla tangenziale e occupa oltre 11mila metri quadrati di superficie, su tre livelli, con un'altezza massima di oltre 10 metri.

La nuova struttura sarà attrezzata per il confezionamento del prodotto finito, i tacchini – di cui Gobbi e Frattini sono gli specialisti – che saranno già etichettati e prezzati, pronti per la vendita dei supermercati. La linea di produzione ha un potenziale di 2000 tacchini l'ora, 300 quintali di carne ogni 60 minuti. “Offriamo 70 posti, mandateci i curriculum”: ha confermato il proprietario Andrea Gobbi Frattini in una intervista pubblicata su BresciaOggi, quindi chi fosse interessato può subito inviare la propria candidatura.

Una notizia positiva nel mare di attività in difficoltà nel panorama italiano, problema che abbiamo potuto 'toccare con mano' nello speciale “Chiuso per crisi”.

La notizia su BresciaToday