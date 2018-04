Italia, la povertà avanza: 7,3 milioni in gravi difficoltà e il Sud arranca

L'Italia, un Paese dove milioni di persone vivono in condizioni di disagio economico, spaccato in due tra un Nord che avanza e un Sud sempre più in difficoltà, mentre la disoccupazione, soprattutto giovanile, continua ad espandersi come un cancro. E' la fotografia che emerge da "Noi Italia", il rapporto dell'Istat in cui viene fatta un'analisi completa della situazione italiana, basandosi sulle statistiche relative al 2016. Uno scatto tutt'altro che roseo, soprattutto alla luce del numero crescente di persone in difficoltà.

7 milioni in forte disagio economico

Il primo dato allarmante che balza agli occhi è quello relativo a quei 7,3 milioni di italiani, il 12,1% della popolazione, che vive in condizioni di grave deprivazione e disagio economico. Un dato in crescita rispetto al 2015, quando la percentuale di persone in pesante difficoltà si fermava all'11,5%. La zona dove si evidenza una maggior numero di situazioni al limite è al Sud, in particolare in Sicilia, dove l'incidenza sulla popolazione arriva a superare il 26%, praticamente una persona ogni quattro. La media delle regioni meridionali si attesta al 21,2%, tre volte di più della media del Centronord, dove la percentuale di persone che vivono in uno stato di disagio economico è al 7,3%. Un dato che 'pesa' ancora di più se confrontato con la media europea, che l'Italia super di 4,6 punti percentuali, attestandosi tra le prime della classe in questa triste classifica.

L'Istituto di Statistica, definisce lo stato di deprivazione materiale come "una situazione di involontaria incapacità di sostenere spese per determinati beni o servizi e corrisponde alla percentuale di persone in famiglie che registrano almeno quattro segnali di deprivazione su una lista di nove". Detto in parole 'povere' (chiedo scusa per il termine), riguarda tutte quelle persone che hanno problemi ad arrivare a fine mese, non riescono a sostenere spese impreviste, accumulano arretrati nelle rate del muto, dell'affitto o delle bollette, non potendo permettersi neanche una piccola vacanza, l'acquisto di un elettrodomestico o semplicemente dei beni di prima necessità. Una condizione che riguarda non soltanto i disoccupati, ma anche quelli che un lavoro ce l'hanno, ma con una retribuzione non sufficiente a sostenere le spese di cui si necessita, i cosiddetti Working Poor.

Aumenta l'intensità della povertà

Sempre secondo quanto riporta l'Istat, tra il 2015 e il 2016 il numero di famiglie che vivono sotto la soglia di povertà è rimasto stabile, confermando però uno svantaggio nelle regioni meridionali. A preoccupare è l'aumento dell'intensità del fenomeno, ossia 'quanto sono poveri', un dato passato dal dal 18,7% del 2015 al 20,7% dell'anno successivo. A sorpresa l'intensità più accentuata si registra al centronord, dove si è passati dal 18,0% al 20,8%. Lo stesso fenomeno al Sud è passato dal 19,9% al 20,5%).

Dramma Sicilia

Come detto anche ad inizio articolo, la situazione più preoccupante è stata individuata dall'Istituto di Statistica in Sicilia, dove una persona su quattro vive in condizioni di disagio economico, praticamente 1,3 milioni di abitanti. Un'incidenza del 26,1%, molto lontana dalla media nazionale, che si ferma al 12,1%

Sud, disoccupazione giovanile al 50%

Mentre il livello di disoccupati tra i 15 e i 24 anni sembra scendere nella media nazionale, arrivata nel 2017 al 34,7%, il dato che si registra al Sud è molto più preoccupante. Nel mezzogiorno si tocca il 51,4% tra gli uomini e 55,6% tra le donne, con la Calabria vera maglia nera: 47,8% di disoccupati tra i maschi e addirittura 69,2% per le ragazze. Tra i fattori che contribuiscono a danneggiare l'occupazione c'è il lavoro sommerso, che continua a incidere in misura rilevante a livello nazionale, coinvolgendo nel 2015 il 13,5% degli occupati. Il fenomeno è presente in particolare nel Mezzogiorno, dove quasi un quinto degli occupati è non regolare (19,3%, con un massimo del 23,2% in Calabria).

Reddito familiare, in Sicilia la metà di Bolzano

Un ulteriore dato che contribuisce ad aumentare il 'canyon' economico tra Nord e Sud è il reddito delle famiglie. Secondo i dati Istat, il reddito medio percepito dalle famiglie italiane è di 29.988 euro l'anno, pari a circa 2.500 euro al mese. Considerando però il modo asimmetrico con cui sono distribuiti i redditi, la metà delle famiglie non ha superato i 24.522 euro annui. Con 33.479 euro, la Provincia autonoma di Bolzano è quella con il reddito più alto, praticamente il doppio della Sicilia, ultima Regione della lista, dove l'importo è pari a 17.901 euro.

Le note positive

Ma non è tutto nero, sotto alcuni aspetti sono stati registrati anche dei miglioramenti: sulla sicurezza è stato registrato un calo dei crimini, per quanto riguarda la salute è diminuito il tasso di mortalità infantile e il turismo in Italia è in continua crescita. Tutti fattori importanti, che contribuiscono a migliorare le condizioni di vita delle persone. Ma finché ci saranno ancora milioni di famiglie in condizioni di povertà, milioni di giovani senza prospettive e persone che non arrivano a fine mese, non potremo certo dire che l'Italia è un Paese in ripresa.