Povertà da record in Italia: mai così alta dal 2005, Sud nel baratro

Nel 2017 in Italia erano ben 5 milioni le persone in condizione di povertà assoluta. Un dato tristemente da record per il BelPaese, visto che era dal 2005 che non veniva registrato un livello così alto, sia in termini di famiglie (1,778 milioni, pari al 6,9% delle famiglie residenti) che in termini di singole persone (8,4% dell'intera popolazione).

Lo riferisce il presidente facente funzione dell'Istat, Maurizio Franzini, nell'audizione sulla Nadef davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. La povertà colpisce nel dettaglio il 6,2% dei cittadini italiani (3 milioni 349mila) e il 32,3% degli stranieri (pari a 1 milione e 609mila individui).

Quasi il 50% dei poveri al Sud

L'analisi territoriale mostra che, nel 2017, quasi la metà degli individui in povertà assoluta sono residenti nel Mezzogiorno, con un'incidenza del 11,4% sulla popolazione, al Centro e nel Nord l'incidenza è simile, pari rispettivamente al 5,1 e 5,4%. Nel Mezzogiorno il fenomeno interessa il 10,2% degli italiani e il 40% degli stranieri, la cui consistenza numerica è tuttavia estremamente ridotta. Sono i dati forniti dal presidente facente funzione dell'Istat, Maurizio Franzini, in audizione sulla Nota di aggiornamento al Def alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Codacons: “Numero raddoppiato in 10 anni”

''L'incremento dell'incidenza della povertà nel nostro paese è da attribuire solo in parte alla crisi economica: pesa infatti l'incapacità della classe politica italiana che, negli anni, non ha saputo adottare misure realmente efficaci contro il generale impoverimento delle famiglie''. Lo afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat. In dieci anni, spiega l'associazione, i cittadini in povertà assoluta in Italia sono aumentati del +108%.