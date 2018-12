Il 7 dicembre presentazione Premio Nazionale Angi con Bebe Vio

Si terrà venerdì 7 dicembre alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Premio Nazionale Giovani Innovatori. A comunicarlo è l’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), promotrice dell’iniziativa.



Il Premio, suddiviso in diverse categorie, nasce per dare un riconoscimento alle migliori iniziative dei giovani innovatori italiani, al fine di promuovere le eccellenze di carattere sociale, la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione e la cultura, l'imprenditoria e l'innovazione digitale e sta raccogliendo il consenso e il supporto di numerose Istituzioni italiane ed europee.



Nel corso della Conferenza Stampa verrà consegnato in anteprima un premio speciale a Bebe Vio, schermitrice italiana, campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale che sarà presente in Sala Stampa. Tutti gli altri premi verranno invece consegnati ai rispettivi vincitori nella cerimonia di consegna che si terrà il 14 dicembre nella suggestiva cornice dell’Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati alla presenza di importanti aziende, startup, studenti, opinion leader, personalità dello spettacolo, della cultura, dell'Università e dell'informazione. Alla conferenza stampa parteciperanno anche il conduttore de "L'Italia che va..." su RadioRai Daniel Della Seta, la giornalista Camilla Nata, il Presidente della John Cabot University Franco Pavoncello e il Presidente GPF Inspiring Research Roberto Baldassari che presenterà in anteprima parte dell’indagine esclusiva sul progresso economico e sociale dei millennials.



«Siamo molto contenti - spiega Gabriele Ferrieri, Presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori - di lanciare questa prima edizione del Premio Nazionale ANGI per premiare gli italiani che si sono distinti per il loro straordinario percorso di vita nel campo dell'innovazione, della formazione, della cultura, della ricerca e dello sport. Siamo lieti ed onorati - continua Ferrieri - di poter avere con noi per questa anteprima una delle più grandi atlete italiane, che ha saputo ispirare i giovani con il suo entusiasmo, il suo talento e la sua determinazione, alla quale consegneremo il premio speciale Innovation Leader Award. Tutto ciò che stiamo realizzando - conclude Ferrieri - è stato possibile grazie a un importante collaborazione e sinergia che ANGI ha saputo costruire con tutte le istituzioni sue sostenitrici. Non a caso la prima edizione del premio ha ricevuto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, della Rai, della Agenzia per l'Italia digitale, dell'Agenzia ICE, dell'assessorato Roma Semplice di Roma Capitale e tanti altri partner che avremo il piacere di annunciare e avere con noi alla cerimonia del prossimo 14 dicembre».