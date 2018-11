Prestiti, occhio alle clausole: una banca è stata costretta a restituire l'eccedenza

Un cittadino di Vasto, in provincia di Chieti, si era rivolto alla sede Confconsumatori di San Salvo per fare controllare i tassi applicati sul prestito personale che aveva contratto con un noto Istituto di credito. Su consiglio del responsabile della sede, l’avvocato Antonio Artese, aveva deciso di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario per contestare la mancata inclusione nel Taeg del costo delle coperture assicurative, stipulate contestualmente al finanziamento.

L’Arbitro, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la nullità del tasso d’interesse pattuito, disponendo la rideterminazione del piano di ammortamento, con applicazione di un tasso sostitutivo più favorevole (equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto) e la restituzione dell’eccedenza percepita nel corso degli anni. L’istituto di credito ha ottemperato alla decisione dell’Arbitro, riconoscendo un tasso sostitutivo inferiore al 1%.

"Si tratta di una decisione meritevole di attenzione - commenta il presidente provinciale di Confconsumatori Chieti Antonio Artese - Se i costi delle coperture assicurative non sono stati inclusi nel Taeg, in violazione degli obblighi di trasparenza, è possibile far dichiarare la nullità del Taeg, al ricorrere di determinate condizioni".