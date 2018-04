Prestito pensionistico, domande al via per l'Ape volontario

Prestito pensionistico, dal 13 aprile sarà possibile presentare la domanda per ottenere l'assegno per l'Ape volontario. E' quanto è emerso dall'incontro che si è tenuto in settimana tra i vertici dell'Inps e quelli di Abi (l'associazione delle banche italiane), per fare il punto sull'anticipo pensionistico volontario.

Prestito pensionistico, chi può richiederlo

L'Ape volontario si ottiene grazie a un prestito bancario (il prestito pensionistico), che il lavorotore deve restituire in venti anni. Questo prestito consente l'uscita dal lavoro con quasi quattro anni d'anticipo, purché con 63 anni d'età, 20 di contributi versati all'Inps, una pensione già maturata pari ad almeno 1,4 volte il minimo. Possono accedervi infatti tutti i dipendenti pubblici e privati, autonomi, iscritti alla gestione separata.

L'importo massimo dell'Ape non può superare:

il 75% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’Ape è superiore a 36 mesi;

l’80% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’Ape è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi;

l’85% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’Ape è compresa tra 12 e 24 mesi;

il 90% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.

Prestito pensionistico, come fare la domanda

Ma come fare la domanda per il prestito pensionistico? Il primo passo è accedere al sito dell'Inps e inviare la domanda di certificazione dei requisiti per l'Ape volontario. La risposta, sia positiva sia negativa, arriverà entro 60 giorni. In caso di risposta positiva, l'Inps comunicherà la data di maturazione dei requisiti di età per la domanda dell'Ape e gli importi minimi e massimi della quota mensile di Ape ottenibile. Se la risposta è invece negativa ci sono 30 giorni di tempo per presentare ricorso.

Una volta ottenuto il via libera dall'Inps, si può inviare la domanda per il prestito pensionistico, accendo al sito dell'Inps e seguendo le istruzioni. Bisogna inoltre indicare la banca che erogherà prestito e assicurazione e chiedere l'accesso al fondo di garanzia. Insieme alla domanda di prestito pensionistico va presentata anche quella per la pensione di vecchiaia.