Sorpresa per gli italiani alla pompa della benzina: una buona notizia per il weekend

Ancora stabilità sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo in sostanziale equilibrio, infatti, per il quinto giorno consecutivo non si registrano interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie.

Anche sul territorio, di conseguenza, i prezzi praticati hanno ritrovato la quiete dopo i rialzi delle passate settimane.

Caro benzina: prezzi aggiornati

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,648 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,650 a 1,662 euro/litro (no-logo a 1,627).

Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,521 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,524 a 1,534 euro/litro (no-logo a 1,503).

Prezzi benzina | Prezzi diesel

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,769 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,743 a 1,840 euro/litro (no-logo a 1,669), mentre per il diesel la media è a 1,646 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,635 a 1,716 euro/litro (no-logo a 1,545). Il Gpl, infine, va da 0,630 a 0,661 euro/litro (no-logo a 0,627).

Governo, le reazioni della Borsa

Lo spread tra Btp a 10 anni e omologhi tedeschi Bund si attesta al momento a 224 punti, in netto calo dagli oltre 250 punti alla chiusura dei mercati finanziari di ieri. Il rendimento dei titoli di Stato è al 2,64%

Piazza Affari apre la seduta in forte rialzo dopo la formazione del nuovo governo e la fine del lungo stallo politico. Il Ftse Mib segna un balzo del 2,70% a 22.390 punti, con lo spread Btp-Bund decennali in netto calo a 222 punti. Positive anche le altre borse europee: Londra sale dello 0,57%, Francoforte dello 0,55% e Parigi dello 0,78%.

Ieri Wall Street ha chiuso in calo dopo l'annuncio degli Stati Uniti di dazi sulle importazioni di acciaio e allumino dall'Europa. Il Dow 30 ha segnato una flessione dell'1,02% a 24.415 punti e il Nasdaq dello 0,27% a 7.442. In lieve flessione Tokyo, con il Nikkei 225 in calo dello 0,14% a 22.171 punti. Stabile il cambio euro/dollaro, a 1,169.

Sul listino principale della piazza milanese corrono i titoli del comparto bancario, i più penalizzati dall'ondata di vendite degli ultimi giorni. Banco Bpm balza del 7,37%, Ubi Banca del 5,82%, Bper del 4,73, Intesa San Paolo del 4,91% e Unicredit del 4,29%. Bene gli assicurativi, con Unipol (+4,45%) e Generali (+2,23%).

Forti acquisti anche su Poste Italiane, Azimut, Saipem e Fca (+3,07%), che oggi presenta il nuovo piano industriale al 2022. Rialzi sopra i due punti percentuali per Enel, Eni, Ferrari e Leonardo. Scambiano sotto la parità Stm, Recordati e Moncler.

