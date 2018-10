Prezzi benzina, prime "avvisaglie" dopo la calma piatta: cosa può succedere a breve

Dopo quasi una settimana di calma piatta, si intravedono novità all'orizzonte sulla rete carburanti italiana. Eni ritocca oggi al ribasso di 1 centesimo il prezzo raccomandato della benzina, mentre le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo segnano un nuovo passo indietro. Sul territorio, intanto, prezzi praticati senza particolari scosse ma a breve si potrebbero osservare le contromosse delle altre compagnie, che potrebbero prendere l'esempio e adeguarsi.

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,663 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,663 a 1,679 euro/litro (no-logo a 1,644). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,561 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,561 a 1,574 euro/litro (no-logo a 1,544).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,788 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,767 a 1,859 euro/litro (no-logo a 1,688), mentre per il diesel la media è a 1,688 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,676 a 1,747 euro/litro (no-logo a 1,587). Il Gpl, infine, va da 0,696 a 0,712 euro/litro (no-logo a 0,684).

Benzina e Diesel, i prezzi al distributore

(Ansa)

Quanto pesano le accise

Nel bilancio pubblico le accise sui carburanti e sull'energia hanno garantito un incasso di 25.7 miliardi di euro e di 11 miliardi nel primo semestre del 2018. Il valore delle accise è stato stabilizzato da cinque anni a questa parte, addizionale sulla benzina di 72.8 cent/litro, per il gasolio si versano 61 cent al litro, per il Gpl 14 cent e per il gasolio da riscaldamento se ne versano 40 cent/litro. E' possibile in teoria ridurre le accise senza sforare i limiti che sono stati imposti dalla Commissione Europea, secondo i quali la benzina deve rientrare nei 35.9 cent/litro, il diesel 33 cent e il Gpl 12.5 centesimi al litro.

Il prezzo del diesel in Italia ha raggiunto il vertice della classifica dei paesi europei. Per la benzina siamo invece "solo" al terzo posto dietro Olanda e Grecia.