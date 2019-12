Col Natale arriva il caro benzina: ritocchi per il prezzo dei carburanti

Dopo sedici giorni di quiete, questa mattina tornano a muoversi i prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi, sotto la spinta del rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Alla chiusura delle contrattazioni di giovedì 19 dicembre la benzina ha toccato i 415 euro per mille litri (+7), il diesel a 472 euro per mille litri (+4).

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina, gasolio e Gpl.

Caro benzina: i prezzi medi del carburante

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di giovedì 19 dicembre su circa 15mila impianti:

benzina self service a 1,583 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,590, pompe bianche 1,562);

a 1,583 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,590, pompe bianche 1,562); benzina servito a 1,706 euro/litro (invariato, compagnie 1,748, pompe bianche 1,614);

a 1,706 euro/litro (invariato, compagnie 1,748, pompe bianche 1,614); diesel a 1,475 euro/litro (invariato, compagnie 1,482, pompe bianche 1,457);

a 1,475 euro/litro (invariato, compagnie 1,482, pompe bianche 1,457); diesel servito a 1,604 euro/litro (invariato, compagnie 1,648, pompe bianche 1,508).

a 1,604 euro/litro (invariato, compagnie 1,648, pompe bianche 1,508). gpl self service a 0,597 euro/litro, servito a 0,607 euro/litro (invariato, compagnie 0,615, pompe bianche 0,597);

a 0,597 euro/litro, servito a 0,607 euro/litro (invariato, compagnie 0,615, pompe bianche 0,597); metano self service 0,961 euro/kg, servito a 0,987 euro/kg (+1, compagnie 0,995, pompe bianche 0,979);

self service 0,961 euro/kg, servito a 0,987 euro/kg (+1, compagnie 0,995, pompe bianche 0,979); Gnl 0,953 euro/kg (compagnie 0,959 euro/kg, pompe bianche 0,950 euro/kg).

Caro benzina: i prezzi del carburante sulla autostrade

Più cari i prezzi sulle autostrade: per la benzina si parte da 1,688 euro/litro in self service per salire a 1,892 con il servizio. Per il gasolio self service si parte da una media di 1,582 euro/litro per arrivare al più caro servito a 1,806 euro/litro. Gpl 0,701 euro/litro, metano 1,067 euro/kg, Gnl 0,929 euro/kg.