Prodotto dell'anno 2018, il successo passa per l'innovazione: tutti i premiati

12.000 consumatori hanno eletto i Prodotti dell’Anno 2018 attraverso la più importante ricerca di mercato sull’innovazione. L’indagine, condotta da IRI, istituto indipendente e leader mondiale, si basa su un panel rappresentativo della popolazione italiana.

Sono 63 i prodotti e servizi che possono fregiarsi del Logo Eletto Prodotto dell’Anno in tutte le proprie comunicazioni nel 2018 (sul packaging, sito internet, fiere, punto vendita, tv, stampa, newsletter, social media, affissioni, radio etc).

Dalla ricerca, condotta a settembre, emerge come per gli italiani l’innovazione sia un elemento fondamentale per il successo dei nuovi prodotti. Lo scenario dei consumi è mutevole e frenetico e impone alle imprese di adattarsi alla nuova domanda del consumatore. Consumatore che è più consapevole nelle scelte e più informato, disposto a sperimentare nuovi prodotti, a cambiare punto vendita e a pagare di più per godere di una vera innovazione.

La qualità al giusto prezzo resta il primo driver d’innovazione per il 40% dei consumatori, che però sceglie prodotti innovativi sempre più in base alla qualità e al valore percepito del prodotto oltre che al prezzo.

Considerata la tendenza dei consumatori a pianificare gli acquisti di categoria, abbiamo ampliato la ricerca e chiesto agli stessi se hanno consultato internet per decidere i loro acquisti prima di recarsi nei negozi: è emerso che il 33% dei consumatori si informa sul web prima di fare acquisti, documentandosi online da casa e attraverso lo smartphone all’interno dei punti vendita.

E’ aumentato anche il tempo di permanenza davanti allo scaffale: il Logo -che crea fiducia e rassicura mostrando la scelta di altre migliaia di consumatori– diventa così fondamentale per attirare l’attenzione e aumentare la propensione dei consumatori all’acquisto. L’innovazione di prodotto infatti è segnalata dal logo rosso e bianco di Eletto Prodotto dell’Anno.

Il Logo, in questo contesto, diventa un punto di riferimento per i consumatori: l’87% conosce il Logo di Eletto Prodotto dell’Anno e il 72% è più propenso ad acquistare un prodotto con questo Logo.

Sempre più aziende colgono l’opportunità di candidare al Premio le proprie innovazioni: quest’anno il 42% degli iscritti è costituito da aziende nuove alla partecipazione e, del totale, il 42% sono PMI. Queste ultime riescono ad essere più flessibili rispetto alle grandi nel sapersi adeguare ai cambiamenti e a saperli cogliere, hanno maggiore necessità di sperimentare e sono spesso più vicine ai bisogni del consumatore. 58 invece i nuovi brand in gara.

I consumatori possiedono ormai una mentalità globale, ma sovente il loro desiderio di acquistare prodotti local favorisce le aziende che garantiscono un maggiore legame tra l’offerta e il senso di appartenenza alle comunità locali.

Le abitudini alimentari stanno cambiando, si registra una forte tendenza a consumare prodotti biologici. I consumatori orientano le proprie scelte anche in base alla provenienza e alla sostenibilità delle materie prime. La scelta del bio ha preso sempre più piede anche grazie agli assortimenti più ampi, con scaffali dedicati e prezzi sempre più accessibili grazie alle economie di scala.

La vera star di questa edizione sono i superfood, presenti come ingredienti in numerosi prodotti candidati: dalle farine, alla frutta secca, al cioccolato, ai preparati per bevande calde, agli estratti freschi, ai burger vegetali, agli olii di semi e perfino negli integratori, rivolti non solo ai vegani ma a un pubblico molto più ampio.

I nuovi stili alimentari sono una realtà evidente: vegetariano, vegan, organic, raw, free from, nuove parole che entrano ogni giorno nei nostri carrelli e sulle nostre tavole. L’Healthy food è ormai sdoganato e oggi si presenta con packaging molto attrattivi. I consumi veg infatti, oltre ai risaputi aspetti nutrizionali e salutistici, sono diventati un fenomeno cool: non si tratta più di un consumo di nicchia, limitato a pochi fobici, che sostengono esclusivamente il vecchio motto “perché fanno bene”, ma siamo passati a una strategia del “sono buoni e attraenti” dove non sono solo ragioni etiche o salutistiche a facilitare la prova e l’acquisto. Infatti, quella che a prima apparenza poteva sembrare solo una moda di passaggio, si sta affermando come una vera e propria cultura alimentare che sta mutando radicalmente l’offerta e la domanda nel mercato.

Questi mega trend sono molto evidenti anche tra le categorie merceologiche dell’edizione 2018 del Premio: il food resta il comparto più rappresentato con più della metà degli iscritti, segue il non food con il 20%, personal care, electronics e farmacia.

Si riconferma inoltre tra i partecipanti la presenza dei Servizi, le cui aziende stanno manifestando un crescente interesse al Premio come indice della rivoluzione digitale in corso. I servizi innovativi sono quelli che per assecondare i nuovi bisogni dei consumatori garantiscono una nuova shopping experience, puntando principalmente sul risparmio di tempo visto che oggi godere di quest’ultimo è diventato più un lusso che un diritto. Le aziende, che riconoscono questo mutamento, stanno investendo in Servizi/App finanziari, saltafila o che riducono i tempi di attesa o ancora che mirano a digitalizzare azioni fisiche semplificando la vita.

I 63 Eletti sono stati ufficializzati durante la serata di Premiazione che si è svolta all’Alcatraz di Milano il 15 marzo.

La Premiazione, patrocinata dalla Commissione Europea, GS1 Italy e Osservatorio Immagino, AICE, UPA, IAB, IAA, UNICOM e ASSOCOM, ha coinvolto più di 500 personalità del mondo dell’industria, della distribuzione, nonché della stampa e della comunicazione.

Numerosi sono i Media Partner che daranno visibilità a tutti i prodotti eletti sui loro mezzi: Mark Up, GDO Week, TVN Mediagroup, Daily Media, Distribuzione Moderna, DoveConviene, il Gruppo Editoriale Citynews, Mediamond, Catalina Marketing, Supermall e Carrefour. (fonte IRI settembre 2017).

Di seguito i prodotti eletti nelle differenti categorie merceologiche: