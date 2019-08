Troppe ore in ufficio ma il lavoro degli italiani "rende" meno

Gli italiani lavorano molto più dei loro colleghi europei, ma ogni ora passata in ufficio, in fabbrica o nei campi 'rende' troppo poco in fatto di Pil. A sancire il paradosso della scarsa produttività italiana le statistiche di Eurostat e dell'Ocse che misurano il tempo passato al lavoro e i risultati prodotti.

Si scopre così che nel 2018 ogni settimana in media un lavoratore italiano a tempo pieno ha dedicato alla sua occupazione 40,7 ore, un valore che ci pone praticamente alla pari degli operosi olandesi (40,8) e molto avanti ai ricchi scandinavi: se le ore lavorate dagli svedesi sono 40,6, norvegesi e danesi fanno la parte dei 'pigroni' con 38,9 e 38,5 ore, rispettivamente.

Il fatto è che ognuna di queste giornate si trasforma, in quei paesi, in una quantità di ricchezza assai differente rispetto alla nostra economia.

Ogni ora di lavoro vale 57 euro di Pil

Il lavoratore italiano 'crea' 57,6 euro di Pil per ogni ora lavorata, mentre in Svezia questo valore sale a 71,4 e in Danimarca (che secondo le statistiche Ocse nel 1970 era al nostro stesso livello) gli euro diventano 77,2.

Molto, ma ancora poco rispetto alla ricchezza - 86,8 euro prodotta in Norvegia (grazie al petrolio del mare del Nord) e in Irlanda, che ha poche fabbriche, ma grazie alle filiali di colossi come Apple vede ogni ora di lavoro trasformarsi in 102,3 euro di Pil.

Ma per consolarsi i lavoratori italiani possono guardare ai colleghi greci, che sono gli stakanovisti d'Europa con con 44,2 ore lavorate in media a settimana eppure non riescono a creare per la propria economia quella ricchezza necessaria per lasciarsi alle spalle la grande crisi: ogni ora infatti genera solo 38,5 euro di Pil.

Come dire, che il tempo è uguale per tutti ma non vale allo stesso modo per ognuno.