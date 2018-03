La ricetta economica del M5s: “Il reddito di cittadinanza si finanzia da solo”

Chi prenderà le redini del governo dopo l'esito delle elezioni del 4 marzo è ancora un mistero. Di Maio e Salvini aspettano segnali dal Pd per capire se e con chi ci sarà la possibilità di uno spiraglio, mentre gli italiani attendono con ansia di vedere chi andrà a governare. Nell'attesa a far discutere ci ha pensato il reddito di cittadinanza, una delle misure cardine del programma dei 5 stelle, che nei primi giorni post voto è stato protagonista della polemica sulle presunte code ai Caf di alcune Regioni italiane. Come funziona e a chi sarebbe rivolto il reddito di cittadinanza del Movimento è stato uno dei temi più cercati dell'ultimo periodo, ma la domanda che viene posta più spesso è una: da dove verranno presi i fondi per finanziare il reddito? Da nessuna parte: "La misura si finanzia da sola".

A rispondere a questa e ad altre domande sul Blog delle Stelle è Pasquale Tridico, il ministro del Lavoro e del Welfare indicato da Di Maio per un eventuale governo a 5 stelle. L'economista pentastellato individua il momento di inizio della crisi: “La stagione del lavoro flessibile è iniziata con il pacchetto Treu del 1997 ed è proseguita ininterrottamente fino al Jobs Act e alla riforma Poletti sui contratti a termine. I salari sono più o meno stagnanti dall’accordo del luglio 1993. I risultati in termini di produttività e disoccupazione sono stati disastrosi, tranne una breve stagione di due tre anni fino a prima della crisi del 2008-09 in cui l’occupazione (improduttiva) è aumentata”.

Questo produce un effetto domino che ci ha portati ai giorni nostri, in cui il lavoro non c'è e se c'è è sottopagato: “Se il lavoro flessibile costa poco, dato che il lavoratore perde diritti e quote salari, l’impresa rinuncerà agli investimenti ad alto contenuto di capitale, all’innovazione e quindi anche alla formazione di lavoratori qualificati con più alti salari”.

Dopo l'introduzione iniziale Tridico passa ai punti chiave del programma a 5 stelle che sono: Reddito di cittadinanza, investimenti pubblici, salario minimo orario, patto di produttività, riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario.

Il reddito di cittadinanza

Il primo punto è proprio il reddito di cittadinanza: l'obbligo di iscrizione ai centri per l’impiego farebbe salire il tasso di partecipazione al lavoro e questo aumenterebbe le stime del pil potenziale dell'Italia. In questo modo, secondo l'economista, l'Italia potrebbe fare maggior deficit, con cui finanziare la misura, senza violare le regole europee a partire da quella che impone di limitare il rapporto tra deficit e Pil al 3%. “Il reddito di cittadinanza - spiega Tridico - è tecnicamente un reddito minimo condizionato alla formazione e al reinserimento lavorativo. Lo Stato sosterrà economicamente chi oggi non raggiunge la soglia di povertà indicata da Eurostat, in cambio dell’impegno a formarsi e ad accettare almeno una delle prime tre proposte di lavoro, purché siano eque e vicine al luogo di residenza”.

Il valore aggiunto di questa misura sarebbe proprio il fatto di essere 'autofinanziata': “In sintesi il meccanismo è questo: grazie alla nostra misura almeno 1 milione di persone che attualmente non cercano lavoro ma sarebbero disponibili a lavorare (i cosiddetti ‘inattivi’ e scoraggiati) verranno spinti alla ricerca del lavoro attraverso l’iscrizione ai Centri per l’Impiego e andranno così ad aumentare il tasso di partecipazione della forza lavoro. Questo ci permetterà di rivedere al rialzo l’output gap, cioè la distanza tra il Pil potenziale dell’Italia e quello effettivo, perché 1 milione di potenziali lavoratori saranno di nuovo conteggiati nelle statistiche Istat. Se aumenta il Pil potenziale possiamo mantenere lo stesso rapporto deficit/Pil potenziale, cioè il cosiddetto ‘deficit strutturale’, spendendo circa 19 miliardi di euro in più di oggi. Il reddito di cittadinanza costa 17 miliardi complessivi, compresi i 2,1 miliardi per rafforzare i centri per l’impiego, e potrebbe quindi finanziarsi interamente grazie ai suoi effetti sul tasso di partecipazione della forza lavoro”.

Investimenti produttivi

Dopo il reddito di cittadinanza, il secondo punto toccato da Tridico prevede degli investimenti produttivi dello Stato nei settori a più alto ritorno occupazionale. Una serie di misure fondamentali, anche per non vanificare l'effetto del reddito: se non si possono proporre offerte di lavoro di qualità, il meccanismo spiegato in precedenza viene meno. “L’idea è di destinare almeno il 34% di questi investimenti nel Sud Italia – spiega Tridico - che ha urgente bisogno di uscire dal sottosviluppo e dal sotto-investimento a cui lo hanno condannato le politiche economiche degli ultimi decenni e l’assenza di una strategia industriale e di sviluppo. Considerando che la popolazione del Sud Italia è anche superiore al 34% del totale della popolazione, la clausola del 34% non sarebbe un favore al Meridione, ma il giusto compromesso per farlo tornare a crescere”.

Il salario minimo

Il terzo punto riguarda un altro cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle: il salario minimo orario. Una mossa che, secondo il ministro del Lavoro indicato da Di Maio, si pone l'obiettivo di “sradicare sfruttamento e precarietà, che negli ultimi anni sono cresciuti enormemente, e dare anche un impulso alla domanda interna”.

Patto di Produttività

Il menù a 5 stelle prevede inoltre un Patto di Produttività tra “lavoratori, governo e imprese, al fine di rilanciare salari, produttività e investimenti, soprattutto in quei settori in cui decideremo di intervenire selettivamente con la riduzione del cuneo fiscale”.

“Dobbiamo impedire - continua Tridico - che il minor costo del lavoro porti le imprese ad ignorare gli investimenti “capital intensive” in settori ad alto contenuto tecnologico, come accaduto in questi anni tramite i circa 23 miliardi di sgravi fiscali sulle nuove assunzioni regalati dal Jobs Act".

La robotizzazione

L'ultimo degli argomenti spiegati da Tridico tratta un tema a lungo termine e riguarda la robotizzazione, “una sfida che non va lasciata alla schizofrenia del mercato, ma gestita politicamente". "Il primo passo – conclude - in questo senso sarà la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, in modo da aumentare l’occupazione e di incentivare la riorganizzazione produttiva delle imprese”. Cinque priorità da cui i 5 stelle vorrebbero partire, sempre che riescano a salire al governo.