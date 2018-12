Perché è guerra aperta tra tassisti e Ncc (e cosa rischia di succedere durante le feste)

E' scontro aperto tra Tassisti e Ncc (Noleggio con conducente), con il governo nel mezzo: il risultato sono caos e servizi a singhiozzo a Roma e Milano con servizi rallentati, taxi chiusi e gente in fila. La situazione è tesa. L'Unione Radiotaxi italiani chiede ai colleghi "non fermare il servizio, perché è tutto da decidere", e il Garante degli scioperi sta monitorando la situazione e avverte: scatteranno le sanzioni per i tassisti che stanno violando la legge.

Ma quali sono i nodi del contendere? Gli Ncc protestano contro l'eventuale entrata in vigore da gennaio della nuova normativa che prevede l'obbligo di tornare in rimessa dopo la corsa. Una legge che secondo gli Ncc metterebbe a rischio centinaia di posti di lavoro. Sono scesi in piazza a Roma, traffico in tilt, con qualche tensione, presi di mira i taxi che passavano, e bandiere dei M5s in fiamme, fino alle urla "Buffoni" sotto il Senato. Nel corse delle ore le indiscrezioni su una modifica alla manovra per venire incontro ai Noleggio con conducente ha fatto via via montare la rabbia dei tassisti. A quel punto circa 500 tassisti si sono riuniti in presidio davanti al Senato. Tutto però si è svolto pacificamente, a conti fatt.

Cosa chiede il Comitato Difesa Ncc

Il Comitato Difesa Ncc che ha incontrato il ministro dell'Interno Matteo Salvini riferisce che il vicepremier "ha ascoltato con attenzione le nostre problematiche e ha compreso le peculiarità del nostro lavoro e quello che rischiamo". E' il commento di Mauro Ferri, presidente di Anitrav che insieme a Fai Confcommercio e Federnoleggio Confesercenti si è unito nel Comitato Difesa Ncc per parlare con voce unica e continuare a chiedere al Governo che si adoperi per la tanto attesa riforma del settore dei Trasporti. Secondo quanto riferisce Ferri dunque Salvini ha detto che "Il posto di lavoro non si tocca" impegnandosi ad intervenire immediatamente per trovare una soluzione.

"Il trasporto pubblico non di linea è regolato da una legge del '92, non più in linea con le evoluzioni del settore - spiega in una nota il Comitato Difesa Ncc - il cosiddetto Decreto Milleproroghe del 2008 ha peggiorato ulteriormente il quadro normativo, introducendo disposizioni fortemente anti-concorrenziali in danno agli Ncc (e dunque in favore dei taxi), come ad esempio il ritorno in rimessa al termine di ogni servizio". Su tali norme la Commissione europea aveva aperto una procedura di pre-infrazione, sottolineando la necessità di una riforma organica del settore, anche in linea con le evoluzioni tecnologiche. Sulla base di ciò, negli anni il legislatore ha ciclicamente rimandato l'entrata in vigore di tali disposizioni.

Tuttavia, quest'anno "l'attuale Governo ha deciso di non prevedere una ulteriore proroga ma lasciar entrare in vigore le norme anti-Ncc, rimaneggiate attraverso un emendamento alla Legge di Bilancio. Sebbene l'emendamento del Governo preveda un'attenuazione delle norme del 2008, - si sottolinea - di fatto si impedirebbe comunque a migliaia di Ncc di operare. Per fare un esempio, un Ncc con licenza di Catanzaro non potrà avere una rimessa (e dunque operare) a Milano. Per poter effettuare il servizio a Milano, lo stesso dovrebbe teoricamente tornare alla propria rimessa a Catanzaro al termine di ogni corsa".

Le promesse della campagna elettorale

Corteo spontaneo Ncc anche in Toscana, senza sigle sindacali: "E' l'ennesimo dietrofront dei 5Stelle che non mantengono le promesse fatte in campagna elettorale. Questa volta le spalle sono state voltate agli Ncc. In questo settore lavorano 80mila aziende e sono impiegate 200mila persone, che ogni anno vanno avanti con una proroga alla legge del 2009. Proroga senza la quale gli Ncc sarebbero abusivi -dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi . Il problema va risolto con una legge chiara che non alteri i rapporti con i tassisti ma che regolamenti il settore. Gli strappi metterebbero a rischio migliaia di posti di lavoro".

Una bandiera del Movimento 5 Stelle bruciata durante la manifestazione degli Ncc contro il governo, Roma, 18 dicembre 2018. ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Ieri in serata, a manifestazioni chiuse, i tassisti hanno dato via ad una protesta più silenziosa ma che ha sostanzialmente mandato in blocco il servizio soprattutto a Roma: lunghe file da Termini a Fiumicino, da Ciampino alla Tiburtina, persino in cento a due passi da Palazzo Chigi, file di persone alle stazioni dei taxi, e auto bianche parcheggiate, chiuse. Con tassisti divisi: "Crumiri", hanno apostrofato alcuni i colleghi che continuano a lavorare.

L'appello dei tassisti: "Non fermate il servizio"

"C'è stato un rallentamento del servizio taxi, a Fiumicino, a Roma Termini, ma anche a Ciampino o alla Tiburtina, e a Milano a Malpensa ad esempio, dovuto alla preoccupazione che l'accordo con Rixi venga modificato consentendo un'ulteriore deroga agli sconfinamenti dai comuni di origine da parte degli Ncc", spiega Loreno Bittarelli, presidente di Unione Radiotaxi italiani, lanciando però un appello: "Di fronte a questa preoccupazione l'Unione Radiotaxi italiani invita tutti i tassisti a svolgere regolarmente il servizio finché non ci saranno notizie certe. Noi monitoriamo con attenzione ciò che accade al Senato". Per ora "c'è solo un'indiscrezione, che il governo vorrebbe modificare un emendamento su cui abbiamo trovato un accordo", ma "se così fosse sarebbe un tradimento rispetto ai patti"; quindi se da un alto c'è l'invito ai tassisti "non fermate il servizio, no arrecate disagi ai cittadini"; dall'altro "vigileremo quello che accade soprattutto domani, seguiremo minuto per minuto gli sviluppi" e "se dovessimo essere traditi nelle aspettative anche noi dovremmo scendere in campo, nei modi che la legge ci consente, senza blocchi istantanei e danni al servizio ma dovremmo anche noi avere modo di protestare".

Il rischio caos non è ancora scongiurato

Il rischio caos quindi non è ancora scongiurato, soprattutto in un momento in cui la capitale è affollata di turisti e vacanzieri natalizi. Il garante degli scioperi però non starà a guardare: "L'Autorità di garanzia - afferma il presidente Giuseppe Santoro Passarelli - sta monitorando con la massima attenzione la situazione e, come già accaduto in passato, non esiterà a sanzionare ogni comportamento al di fuori delle norme di legge, a tutela dei cittadini utenti del servizio". "Nel periodo delle festività, in particolare - aggiunge il presidente - la maggiore affluenza dei turisti impone maggiore responsabilità nella garanzia di un servizio pubblico essenziale come quello dei taxi".