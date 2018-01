Pagò Apple per eliminare i rivali: multa da un miliardo per la Qualcomm

La Qualcomm è stata condannata dalla Commissione europea a pagare una multa di quasi un miliardo di euro (997 milioni per la precisione), per abuso di posizione dominante sul segmento delle schede madri. Secondo l'Antitrust, l'azienda avrebbe effettuato un pagamento rilevante alla Apple, affinché non si servisse da altri produttori di chip

Una manovra illegale in base alle normative europea, secondo quanto rileva l’Ue con una nota, riportata anche da EuropaToday. “Qualcomm ha pagato miliardi di dollari a Apple, in modo che non acquistasse dai rivali”, ha affermato la commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager. “Non si trattava solo di sconti ma erano condizionati al fatto che Apple usasse unicamente le schede Qualcomm su tutti i suoi iPhone e iPad”.

Qualcomm farà ricorso

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito web, l'executive vice president e general counsel di Qualcomm, Don Rosenberg, ha chiarito che l'azienda farà subito ricorso al Tribunale dell'Unione europea:"Siamo certi che l'accordo con Apple non violasse le norme antitrust dell'Unione Europea né pregiudicasse il mercato né danneggiasse i consumatori europei. Crediamo che ci siano gli estremi per un riesame del caso e inizieremo subito l'iter dell'appello".

L'accordo con la Apple

La Qualcomm è la più grande azienda al mondo a produrre chip, che consentono a smartphone e tablet di collegarsi alla rete cellulare. Il principale concorrente di settore è la Intel, ma nel 2011 la Qualcomm stipulò un accordo con la Apple, impegnandosi a versarle somme significative a condizione che si approvvigionasse da lei per i chip degli iPhone e degli iPad. Tale intesa venne poi confermata nel 2013 ed estesa fino al 2016, chiarendo che i pagamenti alla Apple sarebbero cessati nel momento in cui fossero stati messi in commercio prodotti con chip forniti da aziende rivali. La Apple sarebbe anche stata costretta a restituire i pagamenti percepiti in passato in caso di cambio di fornitore.