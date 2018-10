Asili nido e mense, un salasso per le famiglie da Nord a Sud

Trecento euro al mese. Questa la tariffa media mensile che una famiglia tipo - tre persone con un bambino con meno di 3 anni a un ISEE di 19.900 euro - sostiene per il nido comunale nell'anno scolastico in corso. Il servizio mensa nella scuola dell'infanzia o primaria arriva invece a pesare per 82 euro in media la mese sul bilancio di una famiglia, in aumento rispetto allo scorso anno. Sono i dati che emergono dal secondo Dossier di Cittadinanzattiva "Servizi in... Comune. Tariffe e qualità di nidi e mense", presentato oggi.

Asili nido, la Calabria è la regione più economica

Secondo il report, per quanto riguarda gli asili nido la Calabria è la regione più economica (160euro), il Trentino Alto Adige la più costosa (472euro). In Sicilia l'aumento più consistente, +4,6%, rispetto al 2017/18, seguita dalla Campania (+4%); mentre la Liguria registra una variazione all'ingiù del 5%. Fra i capoluoghi di provincia, Catanzaro è la più economica (100euro), Lecco la più costosa (515euro). Aumento record dell'80% ad Agrigento, mentre le rette diminuiscono a Ravenna (-20,5%), La Spezia (-18%), Bologna (-17,8%), Ferrara (-10%) ed Udine (-4,8%).

Alle differenze di costi si affiancano differenze anche più rilevanti sulla disponibilità di posti nei nidi pubblici. La copertura media nazionale dei nidi sulla fascia di età 0-2 anni è del 21,7%, al Centro il primato positivo con una copertura del 30,2%, seguito dal Nord Est (28,1%), Nord Ovest (24,2%), fanalino di coda Sud e isole all'11,2%. Sebbene si sia assistito ad un aumento del 50% di posti disponibili nel 2016 (315.683) rispetto al 2008 (210.541), siamo ancora lontani dall'obiettivo di copertura del 33% indicato dall'Unione europea; le uniche regioni a superare tale soglia sono la Valle D'Aosta, l'Umbria, l'Emilia Romagna e la Toscana. Il primato negativo va invece alla Campania e alla Calabria, dove non si raggiunge nemmeno la soglia del 10% di copertura della potenziale utenza.

Quanto costa la mensa per le famiglie

Si attesta invece intorno agli 82 euro la tariffa media nazionale per il servizio mensa nella scuola dell'infanzia o primaria. In entrambe si registra un aumento rispetto al 2017/18, dello 0,7% nel primo caso e dell'1,4% nel secondo. La mensa costa di più alle famiglie dell'Emilia Romagna che spendono mensilmente 104,10euro; nella scuola dell'infanzia le famiglie meno tartassate sono quelle sarde con una spesa media per la mensa di 64,70euro e nella scuola primaria le pugliesi con 67,40euro. L'aumento più rilevante (+11,5%) si registra nel servizio di ristorazione scolastica dell'Umbria, il maggior decremento invece in Sicilia (-7% per la mensa dell'infanzia e -2,7% per quella della primaria). Diminuisce il costo anche in Liguria (-3,2% in entrambi i cicli). Si confermano come città meno cara Barletta (32euro mensili) e come più cara Livorno (128euro).

La situazione delle mense da Nord a Sud

Per quanto riguarda le condizioni delle mense l'indagine ha riguardato 51 scuole di 12 regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria); 598 gli intervistati fra bambini, docenti, genitori e rappresentanti della Commissione mensa. Il 10% non dispone di un locale mensa, ma si utilizzano le aule in cui si fa lezione o altre dedicate per far mangiare i bambini. Le mense monitorate sembrano in discreto stato dal punto di vista della sicurezza: solo il 4% ha distacchi di intonaco e l'8% altri segni di fatiscenza come umidità, infiltrazioni di acqua. Barriere agli ingressi nel 4% delle mense, pavimentazioni irregolari nell'8%, porte con apertura anti panico assenti nel 45%, però destano preoccupazione sia per bambini e adulti con disabilità motorie che per una eventuale evacuazione dai locali in caso di emergenza. L'85% dei bambini ritiene che i locali siano abbastanza o molto puliti e luminosi, abbastanza o molto spaziosi per il 71% e sicuri per l'81%. Fra gli aspetti negativi segnalati dai bambini, l'80% ritiene che siano molto rumorosi, il 57% poco accoglienti e il 45% poco allegri. Secondo i piccoli utenti gli arredi lasciano a desiderare: il 37% dichiara, infatti, che non siano né adatti né confortevoli.

Pro e contro la mensa

Il 57% dei bambini dichiara di mangiare a mensa con piacere, soprattutto perché può stare insieme ai compagni (90%). Fra quelli che non amano mangiare a scuola, il motivo per due bimbi su tre è la monotonia del cibo, per circa la metà la scarsità delle porzioni, per uno su quattro la fretta con cui bisogna mangiare e l'ambiente poco confortevole e colorato. Un bambino e un docente su cinque conferma la presenza di alcuni compagni che portano il pasto da casa che viene consumato in un tavolo separato nella stessa mensa, o nell'aula in cui si fa lezione.

Qualità del cibo, per due genitori su tre porzioni adeguate ma solo poco più di uno studente su dieci mangia tutto. Solo il 14% dice di mangiare tutto a mensa, il 35% di mangiare solo alcuni cibi, in particolare dolci e gelato (77%), pizza (75%), carne (63%), frutta fresca (58%), pasta al pomodoro (50%). Fra i cibi meno graditi, verdure cotte e minestre (rifiutati da due terzi dei bambini), pesce (sgradito al 58%), pasta in bianco (44%). Per l'81% dei genitori il menù è vario e rispetta la stagionalità dei prodotti. Rispetto alle quantità, il 65% ritiene che le porzioni siano equilibrate e l'83% che i propri figli mangino volentieri a mensa. Più della metà (58%) non sa se a mensa vengono serviti prodotti biologici. L'81% degli intervistati afferma poi che vengono usate tovaglie di carta per apparecchiare i tavoli della mensa, le stoviglie sono usa e getta nel 58% dei casi, l'acqua servita è quella di rubinetto nel 31%, nel 66% si beve acqua minerale. Sulla base delle risposte delle Commissioni mensa, emerge che i cibi avanzati vengono per lo più buttati (59%), oppure riproposti a merenda (soprattutto pane e frutta). Nel caso delle Commissioni mensa, la metà dei rappresentanti interessati conosce il Capitolato d'appalto. I rapporti con il Comune sono buoni nel 74% dei casi, quelli con le Aziende erogatrici nel 71%. Il servizio mensa è dato in appalto esterno in tre casi su quattro, per il restante quarto è comunale o autogestito. Per il 91% comprende solo il pranzo, per il 9% anche la merenda. Nel 60% dei casi esistono agevolazioni per le famiglie con difficoltà economiche. Gli altri sostengono che non ci sono agevolazioni (20%) o di non esserne a conoscenza (20%).

Per quanto riguarda le possibili soluzioni, il Rapporto di Cittadinanzattiva ha formulato alcune proposte. Sugli asili nidi, nonostante i finanziamenti stanziati a sostegno dello sviluppo dei servizi per la prima infanzia, soprattutto per le aree del sud, ancora oggi si registrano forti differenze territoriali e scarsa trasparenza sulla destinazione ed utilizzo effettivo di tali fondi che non permettono di raggiungere gli obiettivi nazionali ed europei. È auspicabile quindi, che si incrementi il controllo, la trasparenza e la regolazione in un ottica di integrazione tra i vari attori coinvolti.