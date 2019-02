E’ ai blocchi di partenza la quarta edizione di “Innovauto - un ecosistema connesso per una nuova driving experience”: l’appuntamento, che si svolgerà a Milano il prossimo 13 febbraio, registra un panel di Relatori di spicco.

Sarà protagonista dell’International Speech Scott Lyons, Connected Vehicle Platform & Products Organisation Ford Motor Company, che affronterà il tema “The Auto Industry and the Startup, a match made to deliver tomorrow’s in car experiences (maybe!)”.

Numerosi i Top Manager che hanno confermato la loro presenza, tra cui:

Benito De Filippis , AD Mercedes-Benz Roma ,

, AD , Gabriele Benedetto , CEO Telepass ,

, CEO , Franco Fenoglio , AD Italscania ,

, AD , Andrea Leverano , Managing Director DriveNow Italy ,

, Managing Director , Sante Carlucci , General Manager Maldarizzi Automotive ,

, General Manager , Luca Bedin , Head of Volkswagen LCD Volkswagen ,

, Head of Volkswagen LCD , Davide Di Martino, General Manager Comer Sud.

L’evento vedrà anche la presenza delle Istituzioni, grazie alla partecipazione di:

Mario Nobile , Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ,

, Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici, , Filippo Salucci , Direzione Centrale Mobilità Trasporti e Ambiente, Comune di Milano ,

, Direzione Centrale Mobilità Trasporti e Ambiente, , Luigi Carrarini, Head of Technology Infrastructures and Systems, ANAS.

Nella Sessione “Nuovi modelli di contatto con il cliente pre vendita: l’e-commerce rivoluzionerà il processo di acquisto dell’auto?” anche Facebook Italia, con la partecipazione di Andrea Caldiroli, Industry Head Automotive, condividerà il proprio contributo con la platea.

La quarta edizione di Innovauto prevede anche una Sessione speciale ad invito: “Motor Wars – Quale sarà il motore delle flotte aziendali nei prossimi anni?” I relatori proveranno a dare risposte sulle scelte strategiche dei Fleet Manager in ottica futura, in merito a qual è la scelta del motore più efficace e se una Green Fleet fa mantenere alti standard di competitività.

Tutto questo e tanto altro ancora a Innovauto 2019!

Il programma completo è consultabile sul sito: www.innovauto.it