Pensioni, quota 100 "sblocca" le assunzioni: statali cercasi

I pensionamenti con Quota 100 rischiano di lasciare scrivanie vuote negli uffici della pubblica amministrazione e il governo corre ai ripari.

Per far fronte alle gravi scoperture degli uffici giudiziari, derivanti dall'attuazione della riforma delle pensioni è previsto il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, in deroga alle norme vigenti, pari a 1.300 posti. Lo prevedono alcune modifiche approvate dall'aula del Senato al cosiddetto decretone istitutivo di quota 100

Per compensare l'uscita dei lavoratori grazie a quota 100 inoltre le pubbliche amministrazioni territoriali e locali potranno beneficiare di un turn over che consentirà di assumere più persone e utilizzare le graduatorie in modo più ampio.

"Regioni e Comuni potranno anticipare anche in corso d'anno assunzioni destinate a sostituzione immediata personale in quiescenza. La Pa userà graduatorie anche per sostituire vincitori nel caso in cui non si avvii o cessi rapporto di lavoro con gli stessi'' scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno con l'hashtag #scorrimentograduatorie

Modalità agevolate anche per l'assunzione degli insegnanti, tra cui anche il super punteggio che sarà assegnato ai precari nel prossimo concorso che sarà indetto..

Quota 100, 70mila richieste di pensionamento

Intanto prosegue la corsa per andare in pensione grazie allo scivolo di quota 100.

Ammontano infatti già ad oltre 70mila le domande arrivate all'Inps per accedere al pensionamento anticipato grazie ai nuovi requisiti di almeno 62 anni di età e 38 di contributi. Di queste:

26.678 quelle arrivate dagli statali;

24.757 sono le richieste arrivate dai lavoratori dipendenti;

5.454 dai commercianti;

5.650 dagli artigiani;

1.189 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri;

3.212 dai fondi speciali;

240 da spettacolo e sport;

69 dalla gestione separata;

3.661 per effetto del cumulo.

A beneficiare di quota 100 - controlli permettendo - saranno in maggioranza uomini e cittadini con più di 63 anni di età (32.972), ma ci sono anche 14.297 richiedenti che hanno oltre 65 anni di età.

Quota 100, il riscatto contributivo a rate

Per colore che vogliono incrementare la propria 'anzianità' ai fini del conteggio dei requisiti per andare in pensione, è bene sapere inoltre che oggi il Senato ha approvato un emendamento al cosiddetto "decretone" che raddoppia il tempo a disposizione dei lavoratori per pagare il debito contributivo.

In poche parole si potrà riscattare gli anni di contributi mancanti versando la somma dovuta in 120 rate.

Pensioni, nei cedolini indicati le trattenute sindacali

I pensionati dovranno ricevere il cedolino mensile con la trattenuta delle quote associative sindacali. L'Aula del Senato ha approvato un emendamento al decreto legge Rdc e quota 100 con cui si stabilisce che ''gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quota associative sindacali''.