Quota 100, Opzione donna e pensioni d'oro: cosa cambia sul fronte previdenziale

Dopo il via libera alla manovra (qui tutti i punti) Matteo Salvini esulta per la riforma della Fornero. Il superamento partirà dalla ormai "famosa" Quota 100. "Cominciamo a mantenere gli impegni presi, gradualmente ma con coraggio, a partire dallo smontare mattone dopo mattone la legge Fornero restituendo il diritto alla pensione e al lavoro per circa 400mila italiani, senza penalizzazioni di nessun tipo", ha detto il ministro degli Interni, aggiungendo che l'obiettivo è quello di azzerare la legge.

"E' l'inizio di un percorso che vale circa 7 miliardi l'anno prossimo, l'obiettivo finale è azzerare tout court la legge Fornero. Quest'anno diamo una prima sostanziosa iniezione di ossigeno per circa 400mila italiani". Chi potrà andare in pensione? La soglia di questo primo anno è "62 e 38 - ha aggiunto - l'obiettivo è arrivare a 41 anni". Quota 100 subito e Quota 41 in futuro: questo, in sintesi, il piano del governo legastellato sul fronte previdenziale. Della possibile introduzione di Quota 41, ovvero la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica, se ne riparlerà in futuro.

Quota 100 senza penalizzazioni da febbraio 2019

Il governo ha deciso di favorire chi ha iniziato a lavorare in età molto giovane e al contempo agevolare il necessario ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione e nel privato. Per le donne si proroga "Opzione Donna", che permette alle lavoratrici con 58 anni, se dipendenti, o 59 anni, se autonome, e 35 anni di contributi, di andare in pensione. Poi introducendo la Pensione di cittadinanza, il governo vuole aumentare le pensioni minime fino a 780 euro, con una differenziazione tra chi è proprietario di un immobile e chi non lo è.

Se la legge di bilancio sarà approvata (una formalità, visti in numeri in parlamento) 400mila italiani potrebbero ritirarsi dal lavoro in anticipo e andare in pensione all'età di 62 anni purché nel contempo si abbiano almeno 38 anni di contributi. Quota 100 permetterà ad alcuni di ritirarsi dal lavoro con circa 5 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla pensione di vecchiaia, per la quale nel 2019 l'età pensionabile sarà aumentata a 67 anni. Nonostante sia ancora poco chiaro come verranno reperiti tutti i fondi necessari, non ci sarà inoltre nessun limite a livello di platea, né penalizzazioni per aderire allo schema di modifica della Legge Fornero.

Taglio pensioni "d'oro"

Continua a fare discutere il taglio delle pensioni d'oro. Si interviene sulle pensioni d'oro, sopra i 4.500 euro mensili, in modo da rimodulare i trattamenti pensionistici più elevati e renderli più equi in considerazione dei contributi versati.

"Il mio taglio potrebbe addirittura arrivare a 500 euro al mese: come lo vogliamo definire? Un esproprio di Stato? Una vergogna? Comunque è un'ingiustizia" Con queste parole l'ex medico di 71 anni Alberto Catalano commenta in un servizio di Stasera Italia (Rete 4) l'annuncio del vicepremier Di Maio alle pensioni d'oro con lo scopo di recuperare un miliardo di euro. "Ho versato 44 anni di contributi, ovvero oltre due milioni di euro - afferma l'ex primario di Salerno - Si tratta di soldi miei che mi stanno rendendo". E allo stesso Di Maio risponde: "Il parassita è colui che vive a spese di un'altra persona. Si tratta di un'ameba, un verme e io non mi sento tale perchè ho lavorato e devo difendere quello che ho acquisito fino a oggi. Difenderò la mia pensione con le unghie e con i denti".

Il punto centrale del dibattito è proprio questo. Se una persona ha lavorato una vita intera, è andato in pensione con il contributivo e ha una pensione alta non ha acquisito privilegi né rubato nulla: non sono sfumature, è il nocciolo della questione. Sfumature che non sono prese in considerazione in questo momento. "Le pensioni d'oro saranno solo un ricordo e risparmiamo un miliardo di euro che sarà proprio una copertura nella legge di bilancio per queste misure" dice il vicepremier, Luigi Di Maio. "Questa non è una semplice manovra, è un nuovo contratto sociale che lo Stato stipula con i cittadini. Vengono ristabiliti diritti che erano stati calpestati, vengono eliminati privilegi che erano stati dati per scontati e vengono fatti investimenti che si aspettavano da decenni. Da qui non si torna più indietro. Da oggi possiamo solo andare avanti".