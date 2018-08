Quota 100, crescono i dubbi: "Cospicuo taglio dell'assegno pensionistico"

"Che la flat tax aiuti i più deboli, come dice Di Maio, mi sembra poco probabile". Ad affermarlo in una nota è Cesare Damiano, del Partito Democratico, a proposito delle parole di Luigi Di Maio sulla flat tax. "E' noto - spiega - che si tratta di una misura che, basata su una sola aliquota, toglie ai poveri per dare ai ricchi. Se poi ci sono le detrazioni, una no tax area per i bassi redditi e più di una aliquota, allora non è la flat tax".

"Quota 100, pura propaganda"

Le 'formule' che si usano in politica, rileva, "vanno utilizzate in modo appropriato, altrimenti si riducono con l'essere un puro strumento di propaganda. È come il caso di Quota 100: se ha come requisito di base un'età anagrafica di 64 anni, oltre a restringere la platea dei potenziali fruitori, è meno vantaggiosa dell'Ape che parte dai 63 anni di età. Se a questo si aggiunge un ventilato ricalcolo contributivo a partire dal 1996 per chi dovesse utilizzare la Quota, saremmo di fronte a un cospicuo taglio dell'assegno pensionistico". Da quella data a oggi, aggiunge Damiano, "sono passati 22 anni, che rappresentano più della metà della vita contributiva di un normale lavoratore. La mia proposta della scorsa legislatura, che Salvini ha affermato di condividere, considerava un taglio dell'assegno pensionistico del 2% per un massimo di 4 anni di anticipo della pensione: all'epoca si ragionava di 66 e 7 mesi-62 e 7 mesi. Una cosa ben diversa". La legge di Bilancio, conclude, "sarà la prova del nove per un Governo alla disperata ricerca di coperture finanziarie, che non ci sono, per mantenere le numerose promesse elettorali".

Che cosa significa Quota 100

Quota 100 sarebbe la possibilità per i lavoratori di andare in pensione quando la somma dell'età anagrafica e degli anni di contributi versati è pari almeno a 100. Possono poi essere previsti dei paletti riguardo all'età minima di uscita e a un minimo di anni di contribuzione.

Nel contratto pentaleghista c'è l'impegno a "provvedere all’abolizione degli squilibri del sistema previdenziale introdotti dalla riforma delle pensioni cd. 'Fornero', stanziando 5 miliardi per agevolare l’uscita dal mercato del lavoro delle categorie ad oggi escluse".

"Daremo fin da subito la possibilità di uscire dal lavoro - si legge nel testo - quando la somma dell’età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100, con l’obiettivo di consentire il raggiungimento dell’età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva, tenuto altresì conto dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti".