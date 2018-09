Quota 100, sì ma con penalità: ecco di quanto sarà tagliato l'assegno

Sì a Quota 100, ma con precisi vincoli: ci sono voci e indiscrezioni sulle possibili penalizzazioni sull'assegno a cui andrà incontro chi opterà per la pensione anticipata dal prossimo anno. Il superamento della Fornero, viste e "pesate" le risorse a disposizione, può avvenire solo limitando il più possibile la platea dei beneficiari delle nuove anzianità.

Da gennaio Quota 100 scatterebbe quindi secondo il Sole 24 Ore con due vincoli: 62 anni minimi di età e non meno di 36 anni di contributi. Se, per esempio, un lavoratore con 65 anni volesse ritirarsi prima, non potrebbe farlo con soli 35 anni di versamenti ma dovrebbe averne comunque 36. Inoltre ci sarebbe anche una penalità dell’1,5% l’anno per ogni anno di anticipo sui 67 anni, la vecchiaia prevista dal 2019.

Nell'ultima bozza di riforma della Fornero secondo ItaliaOggi si consentirebbe di andare in pensione raggiunti i 62 anni di età e 38 anni di versamenti contributivi, ma con una riduzione dell'assegno previdenziale per ogni anno di anticipo rispetto all'età di uscita dal lavoro prevista dalla legge Fornero. A parlare al forum nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, organizzato proprio da ItaliaOggi, è stato il presidente della Cassa nazionale dottori commercialisti, Walter Anedda.

Anedda ha ricordato che l'Italia ha già visto cinque o sei riforme previdenziali, quasi tutte però realizzate da governi tecnici: al contrario, la previdenza è stata spesso utilizzata dai governi politici come ammortizzatore sociale o come strumento per acquisire il consenso. Si dice che l'Inps è in pareggio, ha ricordato Anedda, dimenticando però che ogni anno incassa 90 miliardi di euro dallo stato per l'attività di assistenza.