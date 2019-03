Il quartiere si spopola, l'idea dei commercianti: "Tremila euro a chi si trasferisce"

Una 'card' da tremila euro per i nuovi residenti, da spendere negli esercizi commerciali della zona. E' la proposta fatta da un gruppo di operatori economici che puntano a ripopolare Ragusa Ibla, antico quartiere nel cuore del centro storico di Ragusa. Se la proposta dovesse passare la 'card residente' servirà ai nuovi residenti per usufruire di agevolazioni, omaggi e sconti negli esercizi commerciali del centro storico, fino ad un tetto massimo di 3mila euro. Non si tratta della prima iniziativa contro lo spopolamento dei piccoli centri, che rischiano di diventare sempre più disabitati e trasformati in semplici 'vetrine' per turisti e visitatori. A Ragusa Ibla la maggior parte dei residenti si è spostata in altre zone per via dell'aumento degli affitti e molti hanno riconvertito le abitazioni in b&b, lasciando praticamente soltanto i negozi.

Ragusa Ibla, la card residente da 3mila euro

Il direttivo che ha partorito l'idea della card, durante la presentazione della proposta, ha spiegato come l'idea dovrebbe giovare all'economia locale ripartendo dai residenti, ovviamente senza perdere d'occhio il turismo: "Aspiriamo ad intercettare sempre di più i flussi turistici, ma non possiamo dimenticare che Ibla è un centro storico Patrimonio dell’Umanità che, però, rischia lo spopolamento. Insomma: turismo sì, ma mantenendo il più possibile la dimensione di un borgo che deve vivere partendo proprio dai residenti. Per questa ragione è nata questa proposta che ha lo scopo di far diventare Ibla appetibile innanzitutto agli stessi ragusani".

Un'idea che punta a dare nuova linfa ad uno dei borghi più belli della Sicilia, che potrebbe essere realizzato senza accedere a contributi pubblici.