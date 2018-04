Cosa prevede l'accordo tra Rai e Amazon: film e serie tv in streaming

Il sistema televisivo italiano, e non solo, è in grande fermento in questo periodo. Dopo l'inaspettata alleanza stretta tra Sky e Netflix e il recente accordo tra Mediaset e Sky per lo scambio di alcuni canali, arriva a sorpresa un'altra alleanza inattesa: quella tra Rai e Amazon. La tv di Stato ha raggiunto un accordo per diffondere alcuni titoli (film, fiction e serie) sulla piattaforma streaming Prime Video.

I contenuti del catalogo Rai, tra film, programmi e serie tv, diventeranno disponibili sulla piattaforma di Amazon. I titoli che saranno fruibili via web sono tra quelli di maggiore successo andati in onda sulla tv di Stato: tali contenuti verranno messi online dopo essere stati trasmessi sui canali pubblici.

Ma quali film e serie troveremo su Amazon? Saranno presto disponibili prodotti televisivi che hanno conquistato grandi fette di pubblico, come le serie: I Medici, Il Cacciatore, Rocco Schiavone Il giovane Montalbano, Sotto copertura, I bastardi di Pizzofalcone, La mafia uccide solo d’estate – La serie, Non mi arrendo e L’allieva.

Invece per quanto riguarda i film, entreranno nel catalogo di Amazon Prime Video le pellicole realizzare dalla produzione Rai Cinema, come la saga di 'Smetto quando voglio', 'Chi m’ha visto', il fresco di David 'Ammore e Malavita', 'Tutto quello che vuoi', 'Non è un paese per giovani', 'Rosso Istanbul', 'Beata ignoranza', 'La tenerezza di d’Amelio' e molti altri. Non mancheranno anche i contenuti per i più piccoli, tra programmi tv e cartoni animati.