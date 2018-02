Realizzazione siti web a Pescara

Lo sviluppo, l'affermazione e il successo di ogni settore passano oggi per la Rete, dare una definizione della parola “web”, significa, prima di tutto, riferirla al fatto di essere il territorio privilegiato nel quale si caratterizza e si sviluppa la gestione del successo delle più varie attività imprenditoriali. Il mondo dell'impresa, infatti, deve legarsi in modo indissolubile a quello digitale, se vuole arrivare a confermarsi con un trend di crescita che aspira ad essere sempre più in positivo.

L'importanza del web marketing

La pianificazione delle attività che consentono ad un'impresa di espandersi e di proporre la propria offerta nella maniera più adeguata a rispondere ai bisogni delle persone è qualcosa che nel tempo si è evoluta.

Negli ultimi anni, infatti, si è dovuto tenere conto di quello che è stato il cambiamento epocale per eccellenza: l'avvento di Internet e la conseguente scoperta delle infinite potenzialità offerte da una gestione professionale della Rete.

Questo ha comportato che il processo di analisi tipico dell'azione di marketing, mirato ad ottenere un incremento del fatturato, oggi si stia svolgendo principalmente in relazione al terreno fertilissimo offerto dal Web.

La presenza in Rete: una tendenza in crescita

I dati più recenti relativi al territorio nazionale confermano questa tendenza in modo irreversibile e inequivocabile: l'E-commerce, ad esempio, è ormai in corsia di sorpasso rispetto alle vendite tradizionali gestite sul territorio “fisico”.

Sarà sempre più alto, quindi, il numero di acquirenti che in futuro decideranno di affidarsi allo shopping online o, comunque, ai vantaggi del digitale.

L'attenzione a questo tipo di cambiamento è ben presente in Abruzzo ma in special modo nell'ambito della provincia pescarese notoriamente orientata al commercio. Qui negli ultimi anni si è, infatti, sviluppato un fortissimo interesse nei confronti di questo comparto, anche con iniziative istituzionali indirizzate a fornire informazioni sui vantaggi dell'e-commerce. La realizzazione di siti web a Pescara o comunque lo sviluppo di negozi online o vere e proprie piattaforme di E-commerce ha subito un incremento notevole in tutto l'Abruzzo grazie anche agli incentivi per il digitale

Il nuovo mercato? È digitale!

Fare digital marketing significa, molto semplicemente, svolgere online tutte quelle attività che possono garantire ad un negozio virtuale di vendere sulla propria piattaforma e ad una qualsiasi attività lavorativa di poter ampliare il numero dei suoi potenziali clienti e/o di avere una sempre più grande diffusione presentandosi in Rete ad una platea che ogni giorno è più estesa.

La realizzazione di un sito web è alla base di questo processo, ma questo spazio digitale ha bisogno di essere “disegnato” in modo adeguato, con una specifica attenzione ad ogni dettaglio, compresa la necessità, oggi sempre più in primo piano, di poterne usufruire non solo su dispositivi fissi, ma anche e soprattuto su quelli mobili. Per questo è necessario progettare un sito web responsive, ovvero con caratteristiche tali da ottimizzare la visualizzazione in funzione del dispositivo utilizzato (smartphone, tablet, pc).

Dal design ai contenuti delle pagine fino ad una sapiente gestione della SEO in funzione dell'ottimizzazione del sito finalizzata al posizionamento nei principali motori di ricerca (Google in primis): ogni aspetto relativo alla sua costruzione e alla sua gestione non può essere certo improvvisato.

Tutto va pianificato e organizzato con il supporto e la direzione di professionisti del settore, gli unici in grado di assicurare un risultato finale di alta qualità e che possa rispondere in modo adeguato alle esigenze rappresentate dal cliente.

La web agency

Professionalità, esperienza, un continuo aggiornamento tecnico e creativo: sono queste alcune delle più importanti caratteristiche che permettono ad una web agency di potersi affermare dal punto di vista del valore del suo lavoro.

Chi decide di rivolgersi a queste importantissime realtà professionali deve considerare che sta facendo un investimento sul futuro che dovrà risultare solido e garantito nel risultato. È, quindi, necessario partire da una accurata selezione tra le varie agenzie per valutarne la capacità e la qualità.

La realizzazione di un sito web a Pescara

Uno dei nomi storici che spiccano sul territorio abruzzese è quello di Genesi, la web agency teramana, lavora anche su Pescara e provincia e recentemente ha spostato la sua sede all'interno del prestigioso centro direzionale situato nel Blu Business Palace di Mosciano Sant'Angelo.

Genesi è l'esempio di come competenza, rapidità di azione nel “problem solving”, attenzione alle esigenze del cliente, capacità di visione ad ampio raggio e di sintesi, qualità dei contenuti forniti e una divisione dei compiti adeguata all'interno del suo staff siano gli elementi imprescindibili per arrivare a raggiungere risultati sempre più importanti e gratificanti dal punto di vista della professionalità in questo settore.

Dal 1996 – anno della sua fondazione – la visibilità dell'agenzia è cresciuta in modo costante e continuo nel tempo grazie alla qualificazione del suo lavoro e alla specializzazione delle sue risorse che le permettono di gestire in modo mirato ogni richiesta.

Il suo campo di azione spazia, in modo esperto, su ogni riferimento digitale, a partire da quella che è la classica progettazione e realizzazione di siti web di ogni genere e garantiti dal punto di vista del posizionamento nei motori di ricerca.

Genesi si occupa, inoltre, dello sviluppo di piattaforme professionali dedicate al commercio elettronico che consentono ad aziende e/o attività imprenditoriali di ogni tipo di proporre la propria offerta commerciale su un mercato sempre più ampio e, soprattutto, sempre più ricettivo e interessato.

Ultimo, ma davvero non ultimo per importanza, va sottolineato il lavoro di gestione di campagne di social media marketing che mettono al centro proprio la possibilità per singoli e aziende di pubblicizzare con successo e al meglio la propria attività nello spazio, assai fertile e frequentato, dei Social Media.