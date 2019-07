Recensioni online, come distinguere quelle vere dai "fake"

La maggior parte dei consumatori italiani, prima di scegliere un locale, un ristorante o un albergo, sono soliti consultare le recensioni online degli altri clienti, così da potersi fare una chiara idea di dove si sta andando grazie alle esperienze di chi ci è già stato.

Per questo motivo nell'era digitale le recensioni sono diventate importanti, per non dire fondamentali, rappresentando un grande aiuto per il consumatore, in particolare, quando è in viaggio e si trova in un Paese che non è il suo, perché permettono in breve tempo di confrontare più realtà e di farsi un’idea di massima.

Purtroppo, quello delle recensioni è un mercato, e come tale, ha come obiettivo il business: è quindi possibile trovarvi recensioni false. E qui entra in gioco la capacità di discernimento del consumatore nel riconoscere la recensione vera da quella falsa o comunque in qualche modo quella che non è obiettiva.

Recensioni online, come distinguere vere e fake

Per mettere in guardia in consumatori italiani dalle recensioni fake l'Adiconsum ha stilato una lista di consigli utili per leggere le recensione e capire di chi ci si può fidare: