Primi "morsi" della recessione: a gennaio assunzioni in calo nelle piccole imprese

I numeri non sono incoraggianti. La recessione tecnica che ha colpito l'economia italiana inizia a farsi sentire concretamente anche tra gli artigiani, le micro e le piccole imprese. Lo fa di sicuro sul fronte delle assunzioni: a gennaio di quest'anno registrano un calo del 16,8% su base annua. Una diminuzione così drastica non si vedeva dal 2016. Lo rileva l'Osservatorio mercato del lavoro CNA, curato dal centro studi della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, che analizza mensilmente le tendenze dell'occupazione su un campione di quasi 20mila imprese associate con circa 140mila dipendenti.

Nel complesso a gennaio 2019 l'occupazione nel campione è cresciuta dell'1,4%, un incremento consistente ma sensibilmente inferiore al +1,9% di gennaio 2018. Di conseguenza, anche l'aumento tendenziale (+2,8%) si è ridotto di quasi un punto nell'arco di dodici mesi (+3,7%). Un rallentamento dovuto appunto al forte calo delle assunzioni (-16,8%). Solo il crollo delle cessazioni (-22,7%) ha compensato questa tendenza negativa delle assunzioni e permesso la crescita dell'occupazione.

Italia in recessione (tecnica): assunzioni in calo piccole imprese

Tutti i tipi di assunzioni sono segnalati in calo nelle microimprese e nelle piccole imprese. La forte diminuzione delle assunzioni ha riguardato tutte le tipologie contrattuali (lavoro intermittente escluso) con il picco del -25,9% nei contratti a tempo determinato. Sulla stessa falsariga l'andamento delle cessazioni, dove il calo più rilevante si è, però, verificato nei contratti a tempo indeterminato (-30,9%).

Si conferma una tendenza in atto da alcuni mesi guardando il combinato disposto dei dati relativi ad assunzioni e cessazioni: il costante andamento negativo dei contratti a tempo indeterminato si è arrestato. La quota sul totale è risalita al 62,5%, mentre i contratti a tempo determinato sono al 24%, l'apprendistato al 10,4% e il lavoro intermittente al 3,1%.

Confesercenti: "Preoccupano le prospettive dell'economia"

Le prospettive dell'economia "tornano a preoccupare gli italiani. Un progressivo deterioramento del clima di fiducia già evidente da qualche mese tra le imprese, e che inizia a manifestarsi anche tra i consumatori". Così Confesercenti commenta le rilevazioni Istat di febbraio sulla fiducia di imprese e di consumatori di Istat. A febbraio l'indice dei consumatori si colloca sul livello più basso negli ultimi 18 mesi. Un risultato su cui pesa evidentemente l'incubo recessione: la raffica di revisioni al ribasso delle previsioni di crescita dell'economia ha portato ad una revisione del giudizio delle famiglie sul clima economico e su quello corrente, le due componenti del clima di fiducia dei consumatori che registrano le flessioni più consistenti.

Differenza tra recessione tecnica e recessione economica

La recessione tecnica si registra quando la variazione in negativo del Pil è tale per almeno due trimestri. Il termine “recessione” in linee generali è interpretato come una situazione di peggioramento dell’attività produttiva. Diversa dalla recessione tecnica è la recessione economica, cioè quando la variazione del Pil rispetto all’anno precedente è negativa di almeno un punto percentuale (inferiore all’1% si parla di crisi economica).

La contrazione del Pil registrata nel quarto trimestre 2018, pari a -0,2%, è per l'economia italiana il peggiore risultato da 5 anni a questa parte. Secondo i dati dell'Istat, per ritrovare un calo simile si deve infatti risalire al quarto trimestre del 2013. Andamento reale del Pil italiano da prima della crisi al 2018 in un'infografica realizzata da Ansa-Centimetri. ANSA/CENTIMETRI